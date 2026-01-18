قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يتعرض لـ وعكة صحية وحالة تسمم
احذر.. تذكرة سفر ليست باسمك تقودك للحبس
ديربي ناري.. تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للطائرة
تيسيرًا على المواطنين .. تسجيل طلبات «السكن البديل» لمُخاطبي الإيجار القديم عبر 10 مكاتب بريد
تعرّف على أسعار العُملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم
في رحلة بحرية تجريبية.. أمريكا تطلق أول مُدمّرة في العالم مُزوّدة بصواريخ عابرة للقارات
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
رنا عصمت

حرصت عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل توزيع الجوائز joy awards 2026، الذي انطلق  أمس في الرياض، حيث اختارت الكثير منهن اللون الأسود.

تفاصيل إطلالة يسرا فى joy awards

وتألقت الديفا كما يطلق عليها جمهورها الفنانة يسرا، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار و ابهرت الجميع بذوقها الرفيع.

وارتدت يسرا فستانا اتسم بقماش قشر السمك الذهبي اللامع والذى جعل اطلالاتها مميزة فى حفل توزيع الجوائز joy awards.

واعتمدت يسرا من الناحية الجمالية على وضع المكياج الهادئ الذي تماشى مع إطلالتها و اكتفت برسمة عيون بسيطة مع وضع احمر الشفاه الاحمر ، و تركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها.

May be an image of text that says
May be an image of text that says
No photo description available.

وقد فاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة الممثل المفضل في فئة السينما عن فيلم "فيها إيه يعني"، خلال حفل Joy Awards هذا العام.

وقدّم الجائزة الإعلامي باسم يوسف، وقال الكدواني خلال الحفل: «ممتن جدًا، أحمد مالك يستحق أضعاف أضعاف الجائزة، وبشكر الله على النعمة التي أنا فيها، وأود أن أشكر كل صناع الفيلم، لأن الفيلم بُذل فيه مجهود كبير، كما أشكر زوجتي وابني وابنتي الذين يدعمونني نفسيًا ويصبرون على صعوبات المهنة».

وأضاف ماجد الكدواني: «عندما أذهب إلى أي مهرجان في أي مكان أشعر برهبة كبيرة لأني أمثل بلدي، واليوم أشعر بمهابة وفخر عظيم. قلبي يرتجف عند سماع كلمة 'الفنان المصري'، وفخور أن أمثل مصر على أرض هذا البلد الغالي والشقيق. وأشكر المملكة العربية السعودية أرضًا وشعبًا على إتاحة الفرصة لي للوقوف هنا. الفن له تأثير عظيم، وأشكر كل من صوّت لي في الوطن العربي».

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards الديفا تفاصيل إطلالة يسرا حفل توزيع الجوائز joy awards 2026 joy awards يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

لقب الدوري المصري

تطور جديد في قضية سحب لقب الدوري المصري من الأهلي.. ماذا حدث؟

شيرين

وفاة شقيق الفنانة شيرين

ترشيحاتنا

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

بالصور

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد