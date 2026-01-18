يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

حرصت عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل توزيع الجوائز joy awards 2026، الذي انطلق أمس في الرياض، حيث اختارت الكثير منهن اللون الأسود.

تفاصيل إطلالة يسرا فى joy awards

وتألقت الديفا كما يطلق عليها جمهورها الفنانة يسرا، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار و ابهرت الجميع بذوقها الرفيع.

وارتدت يسرا فستانا اتسم بقماش قشر السمك الذهبي اللامع والذى جعل اطلالاتها مميزة فى حفل توزيع الجوائز joy awards.

واعتمدت يسرا من الناحية الجمالية على وضع المكياج الهادئ الذي تماشى مع إطلالتها و اكتفت برسمة عيون بسيطة مع وضع احمر الشفاه الاحمر ، و تركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها.

وقد فاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة الممثل المفضل في فئة السينما عن فيلم "فيها إيه يعني"، خلال حفل Joy Awards هذا العام.

وقدّم الجائزة الإعلامي باسم يوسف، وقال الكدواني خلال الحفل: «ممتن جدًا، أحمد مالك يستحق أضعاف أضعاف الجائزة، وبشكر الله على النعمة التي أنا فيها، وأود أن أشكر كل صناع الفيلم، لأن الفيلم بُذل فيه مجهود كبير، كما أشكر زوجتي وابني وابنتي الذين يدعمونني نفسيًا ويصبرون على صعوبات المهنة».

وأضاف ماجد الكدواني: «عندما أذهب إلى أي مهرجان في أي مكان أشعر برهبة كبيرة لأني أمثل بلدي، واليوم أشعر بمهابة وفخر عظيم. قلبي يرتجف عند سماع كلمة 'الفنان المصري'، وفخور أن أمثل مصر على أرض هذا البلد الغالي والشقيق. وأشكر المملكة العربية السعودية أرضًا وشعبًا على إتاحة الفرصة لي للوقوف هنا. الفن له تأثير عظيم، وأشكر كل من صوّت لي في الوطن العربي».