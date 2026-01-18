سفاجا تواصل أعمال تهذيب الأشجار بالشوارع الرئيسية لتحسين المظهر الحضاري

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ أعمال قص وتهذيب وتقليم الأشجار بالشوارع الرئيسية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المدن.

وقام فريق قسم الزراعة بالوحدة المحلية بتنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات الشجرية بشارع سفاجا – قنا، مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لضمان إنجاز الأعمال بالشكل المطلوب، والحفاظ على المظهر الجمالي للشارع.

وجاءت هذه الأعمال في إطار المتابعة المستمرة والإشراف المباشر من اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث جرى رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التقليم أولًا بأول، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الشارع وسلامة المارة.

وأكد رئيس مدينة سفاجا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين البيئة العامة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية، مشددًا على استمرار تكثيف أعمال التجميل والصيانة بمختلف المناطق، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة وينعكس إيجابًا على المواطنين داخل المدينة.