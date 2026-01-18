"ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي من خلال معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك في إطار دعم الصناعات اليدوية والحرف التراثية وتمكين صغار الحرفيين وتسويق منتجاتهم.



يقام معرض "ديارنا" أمام صالة 4 بأرض المعارض، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، حيث يضم مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس الهوية الثقافية المصرية، وتشمل المشغولات اليدوية، والمنتجات الحرفية، والأعمال التراثية ذات الطابع المعاصر.



يأتي تنظيم المعرض على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الاقتصاد الإبداعي، وفتح منافذ تسويقية جديدة للحرفيين، بما يسهم في توفير فرص دخل مستدامة، والحفاظ على الحرف التقليدية، ونقلها للأجيال الجديدة.



يعد معرض "ديارنا" أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفيين على مستوى الجمهورية، ودعم دمجهم في السلاسل التجارية والأسواق المحلية، وتعزيز دور الصناعات اليدوية كمكون من مكونات الاقتصاد الوطني.

