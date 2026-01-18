محافظ الإسكندرية يوجه بتوفير سبل الراحة لطلاب الشهادة الإعدادية

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس، وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تستمر حتى الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦.

وخلال جولته، اطلع الفريق أحمد خالد خلال الجولة على الوسائل التقنية الحديثة المستخدمة لضمان شفافية ونزاهة الامتحانات، حيث يتم استخدام كاميرات المراقبة داخل اللجان والعصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية، مشدداً على التصدي الحاسم لأي محاولات غش والالتزام بحظر استخدام الهواتف المحمولة تماماً.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة لأبنائنا الطلاب، موجهاً بتكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم لضمان تهيئة الأجواء الملائمة داخل اللجان.

كما كلف رؤساء الأحياء وشركة النظافة برفع المخلفات أولاً بأول بمحيط المدارس، والتحفظ على مكبرات الصوت لضمان الهدوء التام.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 114257 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 333 لجنة امتحانية، تشمل لجان التعليم المهني، والصم وضعاف السمع، والمكفوفين، بمشاركة 18008 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.