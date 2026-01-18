قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3 أطنان أسمدة محظور تداولها بالأسواق في البحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات تموينية مكثفة بمركز كوم حمادة.

وذلك ضمن تكثيف الحملات التموينية والرقابية للتصدي لمحاولات الاستيلاء على الدعم والاتجار غير المشروع في السلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في 11 ألف لتر سولار بالبيع في السوق السوداء و59 شيكارة أسمدة مدعمة بإجمالي 3 أطنان، جمعها شخص لإعادة البيع بالسوق السوداء، و10 أسطوانات غاز منزلية تم تجميعهم دون وجه حق بغرض الإتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

البحيرة محافظة البحيرة تموين البحيرة حملات تمونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

ترشيحاتنا

هاتف Red Magic 11 Air

لمحبي الجميز والمنافسات .. مواصفات هاتف Red Magic 11 Air

تركب عربيه ايه مستعملة في السوق المصري

بـ 950 ألف جنيه .. تركب عربية ايه مستعملة في 2026

جيب جراند شيروكي موديل 2008

تصميم عصري.. جيب جراند شيروكي سعرها 800 ألف جنيه

بالصور

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد