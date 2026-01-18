ضبط 3 أطنان أسمدة محظور تداولها بالأسواق في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات تموينية مكثفة بمركز كوم حمادة.

وذلك ضمن تكثيف الحملات التموينية والرقابية للتصدي لمحاولات الاستيلاء على الدعم والاتجار غير المشروع في السلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في 11 ألف لتر سولار بالبيع في السوق السوداء و59 شيكارة أسمدة مدعمة بإجمالي 3 أطنان، جمعها شخص لإعادة البيع بالسوق السوداء، و10 أسطوانات غاز منزلية تم تجميعهم دون وجه حق بغرض الإتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.