وزير الخارجية اليوناني: دور القاهرة محوري في دعم المبادرات الدبلوماسية وحل النزاعات

أكد وزير الخارجية اليوناني أن العلاقات بين مصر وقبرص واليونان تشكل نموذجاً يحتذى به في التعاون الإقليمي، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية في المنطقة.

السلام في غزة

رحب الوزير اليوناني خلال مؤتمر صحفي بإطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة، معرباً عن دعم بلاده لأي خطوات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن للشعب الفلسطيني.

جهود مصر في الشرق الأوسط

أشاد وزير الخارجية اليوناني بالجهود المصرية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً دور القاهرة المحوري في دعم المبادرات الدبلوماسية وحل النزاعات.

دعا الوزير إلى دعم الاستقرار في سوريا وتنفيذ عملية سياسية شاملة تشمل جميع المكونات، لتحقيق تسوية شاملة للأزمة السورية بعد سنوات من الصراع.

وشدد على ضرورة خفض التصعيد في إيران، داعياً الأطراف المعنية إلى الحوار والتعاون لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على الأمن الإقليمي.