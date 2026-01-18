زورت إمضاء والدها المتوفي| تفاصيل حبس ربة منزل سنتين بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنتين بتهمة تزوير إمضاء والدها المتوفي وبيع شقة لنفسها ثم بيعها لشقيقها بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تزوير إمضاء والدها المتوفي

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمة قامت بالاشتراك مع شخص مجهول في اصطناع عقد بيع مؤرخ في يونيو 2015 أثبتت فيه على خلاف الحقيقة واقعة قيام والدها المتوفى ببيع شقة بدائرة قسم الجيزة لها ثم قامت بالتوقيع علي العقد، فيما قام المجهول بالتوقيع بدلا من البائع وهو والدها المتوفي ونسب التوقيع إليه زورا وذلك لاستخدام العقد فيما زور من أجله.

كما أن المتهمة قامت ببيع ذات الشقة لشقيقها بالعقد المزور.