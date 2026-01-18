وصول وفد السعودية إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وصل إلى مطار القاهرة الدولي وفد المملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمقرر عقده يومي 19 و20 يناير الجاري بالقاهرة، تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضم الوفد كلًّا من: عبد العزيز خالد المشعل، وفهد عبد الله الشايقي.

وكان في شرف استقبال الوفد السعودي بمطار القاهرة الدولي الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، وذلك في إطار استقبال الوفود الرسمية المشاركة في أعمال المؤتمر.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين والباحثات من مختلف دول العالم، لمناقشة القضايا الفكرية والعلمية المرتبطة بأخلاقيات المهن في الإسلام، وبيان أثرها في بناء الإنسان والمجتمع، واستشراف آفاقها المستقبلية في ظل التحولات المتسارعة، ولا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي.