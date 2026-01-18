وفاة سيدة ونجلها.. القبض على طالب دهس أسرة بسيارته فى الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام بعدد من المواطنين أمام إحدى المدارس بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لإحدى المستشفيات بالجيزة بوصول كلاً من (ربة منزل "متوفية" ونجليها "أحدهما متوفى والثانى مصاب بكسور وكدمات متفرقة" – مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) إثر حادث تصادم سيارة بهم حال توقفهم بأحد الشوارع بدائرة القسم ، وفر قائدها هارباً تاركاً سيارته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختلال عجلة القيادة بيده ، وعلل هروبه خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





