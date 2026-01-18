قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
حوادث

وفاة سيدة ونجلها.. القبض على طالب دهس أسرة بسيارته فى الجيزة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام بعدد من المواطنين أمام إحدى المدارس بالجيزة.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لإحدى المستشفيات بالجيزة بوصول كلاً من (ربة منزل "متوفية" ونجليها "أحدهما متوفى والثانى مصاب بكسور وكدمات متفرقة" – مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) إثر حادث تصادم سيارة بهم حال توقفهم بأحد الشوارع بدائرة القسم ، وفر قائدها هارباً تاركاً سيارته.

 أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختلال عجلة القيادة بيده ، وعلل هروبه خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الجيزة

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

بالألماظ.. دينا الشربيني تبهر متابعيها بإطلالتها في Joy Awards

تحذير عاجل.. هذه السلوكيات تسبب تسرب الغاز دون أن نشعر

مش بس نضافة .. أنواع وأعراض غير متوقعة تكشف «الوسواس القهري»

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

