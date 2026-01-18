وكيل وزارة الصحة ببني سويف يترأس اجتماع لجنة الحد من الولادات القيصرية

ترأس الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف اجتماع لجنة الحد من الولادات القيصرية، وذلك بحضور الدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي والدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات ومنسق اللجنة، والدكتورة شيماء إمام مدير إدارة تنظيم الأسرة، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة شيماء حجاج نائب مدير الطب العلاجي، والدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض، والدكتورة أسماء محمود مدير إدارة الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى ممثلين عن أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات.

وخلال الاجتماع تم استعراض مؤشرات الولادات خلال الربع الأخير من عام 2025، ومناقشة معدلات الولادة القيصرية، إلى جانب عرض معدلات تركيب وسائل منع الحمل طويلة المدى.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات، أبرزها تفعيل لجان فرعية بالمستشفيات لمتابعة والحد من الولادات القيصرية، ومراجعة مبررات إجرائها، مع الالتزام بتطبيق نموذج «روبسون» واستخدام «البارتوجرام» أثناء متابعة حالات الولادة.

كما أوصت اللجنة بإحالة جميع الحالات المترددة إلى أقسام النساء والتوليد لتلقي المشورة الطبية داخل غرف مشورة «الألف يوم الذهبية» بالمستشفيات، بما يسهم في تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة.