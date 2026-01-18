رئيس جامعة المنيا: لاتهاون مع الغش الإلكتروني لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اجتماع مجلس جامعة المنيا الأهلية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية والامتحانية، ومناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والتنظيمية المهمة.

وناقش المجلس مجموعة من المتغيرات التي طرأت على العملية الامتحانية، وفي مقدمتها ظاهرة الغش الإلكتروني، مؤكدًا ضرورة التدخل الفوري والحاسم للتصدي لهذه الممارسات غير المشروعة، لما تمثله من خلل جسيم يمس مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويؤثر سلبًا على نزاهة العملية التعليمية.

وأقر المجلس عددًا من القرارات الحاسمة، من بينها عدم السماح بدخول أي طالب إلى مقر لجان الامتحانات نهائيًا بعد توزيع أوراق الأسئلة، مع الالتزام بوصول الطلاب إلى مقار اللجان قبل بدء الامتحان بمدة لا تقل عن نصف ساعة، فضلًا عن الحظر التام لحيازة الهواتف المحمولة داخل اللجان، باعتبارها من أبرز مصادر الغش الإلكتروني.

كما تقرر عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للمراقبين والملاحظين، للتعريف بآليات الغش الإلكتروني ونماذجه المستحدثة، والأدوات التقنية المتطورة التي تتغير يومًا بعد يوم.

وأكد الدكتور عصام فرحات حرص الجامعة الكامل على انضباط منظومة الامتحانات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتطبيق العدالة الرادعة دون استثناء، بما يعزز الثقة في مخرجات العملية التعليمية ويحافظ على سمعة الجامعة الأكاديمية.

كما تناول الاجتماع مناقشة المستجدات الخاصة باحتياجات المعامل بالكليات، واستكمال باقي المعامل والميكروسكوبات في القطاعات الطبية، وتوفير الخامات اللازمة لبرنامج الصيدلة، إلى جانب الموافقة على إنشاء عدد من المعامل الجديدة المتخصصة في إنترنت الأشياء (IOT)، دعمًا للتخصصات التكنولوجية الحديثة.

في سياق متصل، ناقش المجلس اللائحة الخاصة ببرنامج التمريض، في إطار استعداد الجامعة لافتتاح البرنامج اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة المنيا الحكومية، بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل والقطاع الصحي.