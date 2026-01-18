قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
رئيس جامعة المنيا: لاتهاون مع الغش الإلكتروني لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب

ايمن رياض

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اجتماع مجلس جامعة المنيا الأهلية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية والامتحانية، ومناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والتنظيمية المهمة.

وناقش المجلس مجموعة من المتغيرات التي طرأت على العملية الامتحانية، وفي مقدمتها ظاهرة الغش الإلكتروني، مؤكدًا ضرورة التدخل الفوري والحاسم للتصدي لهذه الممارسات غير المشروعة، لما تمثله من خلل جسيم يمس مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويؤثر سلبًا على نزاهة العملية التعليمية.

وأقر المجلس عددًا من القرارات الحاسمة، من بينها عدم السماح بدخول أي طالب إلى مقر لجان الامتحانات نهائيًا بعد توزيع أوراق الأسئلة، مع الالتزام بوصول الطلاب إلى مقار اللجان قبل بدء الامتحان بمدة لا تقل عن نصف ساعة، فضلًا عن الحظر التام لحيازة الهواتف المحمولة داخل اللجان، باعتبارها من أبرز مصادر الغش الإلكتروني.

كما تقرر عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للمراقبين والملاحظين، للتعريف بآليات الغش الإلكتروني ونماذجه المستحدثة، والأدوات التقنية المتطورة التي تتغير يومًا بعد يوم.

وأكد الدكتور عصام فرحات حرص الجامعة الكامل على انضباط منظومة الامتحانات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتطبيق العدالة الرادعة دون استثناء، بما يعزز الثقة في مخرجات العملية التعليمية ويحافظ على سمعة الجامعة الأكاديمية.

كما تناول الاجتماع مناقشة المستجدات الخاصة باحتياجات المعامل بالكليات، واستكمال باقي المعامل والميكروسكوبات في القطاعات الطبية، وتوفير الخامات اللازمة لبرنامج الصيدلة، إلى جانب الموافقة على إنشاء عدد من المعامل الجديدة المتخصصة في إنترنت الأشياء (IOT)، دعمًا للتخصصات التكنولوجية الحديثة.

في سياق متصل، ناقش المجلس اللائحة الخاصة ببرنامج التمريض، في إطار استعداد الجامعة لافتتاح البرنامج اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة المنيا الحكومية، بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل والقطاع الصحي.

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

