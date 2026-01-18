إصابة شخصين في سقوط ملاكي بترعة بأسيوط

أصيب شخصان اليوم الاحد في حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة على طريق الغنايم – أولاد محمد بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة ووجود مصابين .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص سقوط سيارة ملاكي رقم 9145 ي ع ر داخل الترعة، ما أسفر عن إصابة كل من مصطفى أحمد عوض (45 عامًا) ونشوى ماهر محمد (40 عامًا).

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.