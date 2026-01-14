قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 26 حالة تعدي واسترداد 12 فدانًا خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 للإزالات

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ 26 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، خلال حملات مكبرة نفذت في أربعة مراكز تمكنت خلالها من استرداد 12 فدان، وذلك خلال المرحلة الأولى للموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت مراكز القوصية، والفتح، وأسيوط، والغنايم، وأسفرت عن استرداد مساحة 12 فدانًا و2 قيراط و5 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 712 متر مربع، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية نجحت في إزالة 3 حالات تعدي خاصة بالمتغيرات المكانية، كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة بمركز الفتح لاسترداد أراضي أملاك دولة غير مستوفاة لإجراءات التقنين، فضلًا عن إزالة 12 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للري بنطاق مركز أسيوط، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعدي لمتغيرات مكانية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مجددًا دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي أو البناء المخالف.

وأشار إلى أن محافظة أسيوط خصصت قنوات متعددة لتلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقًا للقانون.

