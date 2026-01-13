محافظ أسيوط يعلن فتح باب القبول بفرع مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة بفرع مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي بمحافظة أسيوط بمقر مكتبة مصر العامة، وذلك في إطار اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفنون التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، وتنمية المواهب الشابة في مختلف المجالات الإبداعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع واعٍ ومبدع.

ملامح التراث الثقافي

وأوضح محافظ أسيوط أن الخط العربي يُعد أحد أهم ملامح التراث الثقافي والحضاري المصري والعربي، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات التعليمية والفنية التي تسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهارات النشء والشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم على أيدي متخصصين في هذا الفن الأصيل.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن فتح باب القبول يأتي استكمالًا لجهود المحافظة في تعزيز الدور الثقافي والتنويري لمكتبة مصر العامة بأسيوط، تحت إدارة هاجر محروس، وتحويلها إلى مركز إشعاع ثقافي وفني يخدم أبناء المحافظة، ويسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية.

وأشار المحافظ إلى أن مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي تُعد من المدارس الرائدة في تعليم الخط العربي وفق أسس أكاديمية وفنية معتمدة، حيث تهدف الدراسة بها إلى إكساب الدارسين قواعد الخط العربي بمختلف أنواعه، وتنمية الذوق الفني لديهم، بما يفتح أمامهم آفاق المشاركة في المعارض والمسابقات الفنية، ويسهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على الحفاظ على هذا الفن العريق ونقله إلى الأجيال القادمة.

ودعا محافظ أسيوط، الراغبين في الالتحاق بالمدرسة، إلى معرفة تفاصيل التقديم وشروط القبول ومواعيد الدراسة والحصول على منحة الدراسة، وملء استمارة التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.cdf.gov.eg/?q=node/24445/ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة متميزة لتنمية المهارات الفنية والإبداعية للملتحقين.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الثقافية والفنية التي تخدم أبناء أسيوط، وتسهم في بناء الإنسان ورفع الوعي الثقافي والمجتمعي.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، للاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنظمها مكتبة مصر العامة بمختلف ربوع المحافظة.