محافظات

محافظ أسيوط يعلن الاستعداد لتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض 2026 بالقرى والنجوع

وكيل وزارة الزراعة بأسيوط يجتمع برؤساء أقسام مكافحة القوارض
وكيل وزارة الزراعة بأسيوط يجتمع برؤساء أقسام مكافحة القوارض
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بدء الاستعدادات لتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض لعام 2026 بجميع القرى والنجوع، في إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية المحاصيل الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، عقدت اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أقسام مكافحة القوارض على مستوى المحافظة، تضمن تنظيم ندوة تثقيفية لبحث الاستعدادات الفنية والتنظيمية لحملة مكافحة القوارض الخاصة بتحزيم القمح لموسم 2026، وذلك بحضور المهندس مصطفى محمود مدير إدارة مكافحة القوارض.

 وأشار المحافظ إلى أن الندوة أكدت ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعتمد من وزارة الزراعة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الفنية والاحترازية، حيث تشمل أعمال المكافحة الترع والمصارف والسكك الحديدية والمجازر والمناطق المحيطة بالأراضي الزراعية، باستخدام الطعوم السامة المعتمدة والموصى بها من وزارة الزراعة، لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة عالية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع. كما تم في ختام الندوة تكريم عدد من المهندسين المتميزين في الحملة السابقة، في إطار دعم وتحفيز العاملين بالإدارة. وأضاف اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن الحملة تستهدف مكافحة القوارض بمختلف أنواعها في الزراعات الشتوية والصيفية، وعلى جسور الترع والمصارف والطرق الزراعية، باستخدام الأساليب العلمية الآمنة التي لا تضر بالإنسان أو البيئة، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة وكافة الجهات المعنية. 

وأكد محافظ أسيوط أن تنفيذ الحملة سيتم على مستوى جميع المراكز والقرى، مع متابعة ميدانية مستمرة للتأكد من الالتزام بالتعليمات الفنية وتحقيق أعلى معدلات المكافحة، بما يسهم في حماية المحاصيل الزراعية، والحد من الخسائر التي تسببها القوارض، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين دخل المزارعين. 

وفي ختام تصريحاته، شدد المحافظ على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمزارعين، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإرشادات الزراعية والمشاركة الإيجابية في أعمال المكافحة، والإبلاغ الفوري عن أي بؤر لانتشار القوارض، لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة.

