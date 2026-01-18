قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع تكتيكي ورحيل سلوفيني ومغادرة حارس شاب| ماذا يحدث في الأهلي؟
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟
وزير الصحة السوداني: ليس لدينا أزمة غذاء.. والعمليات الحربية تسببت في سوء التغذية
مفتي الجمهورية يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي
"مصفاة الذهب المصرية".. خطوة استراتيجية لتعظيم عوائد "المعدن الأصفر" محلياً
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
ديني

كيف أصبر على موت ابني؟.. الإفتاء: 7 أمور و13 دعاء تربط على قلبك

كيف أتحمل موت ابني
كيف أتحمل موت ابني
أمل فوزي

لعل ما يطرح السؤال عن كيف أصبر على موت ابني ؟، هو فاجعة خنساء مصر الطبيبة التي فقدت أبنائها الخمسة في يوم واحد، أعانها الله على مصابها وألهمها الصبر والسلوان، وحيث إن الأبناء هم فلذات الأكباد ، وفقدهم أكثر ما يوجع القلب وينهكه ، من هنا تتضح أهمية معرفة كيف أصبر على موت ابني ؟.

كيف أصبر على موت ابني

قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لابد أن نتذكر دائمًا في وقت الفقد أن الفقد نفسه ابتلاء، وابتلاء شديد.

وأوضحت “إيمان محمد” في إجابتها عن سؤال : " كيف أصبر على موت ابني ؟، فكان عندي ابن من ساعة لما اتولد كان مريض جدا وتعبت به في المستشفيات حتى توفى لكني لا أستطيع تحمل فراقه، وأريد أن أعرف ماذا أفعل ليبرد قلبي؟"، أن الفقد ابتلاء شديد.

واستشهدت بما ورد أن ، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز ، حيث قال: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ"، منوهة بأن هذه البشارة هي أن ربنا سبحانه وتعالى يبشر الصابرين، وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وأضافت أنه عندما تحدث المصيبة، يجب أن نتذكر دائمًا أجر الصبر، فقد قال الله سبحانه وتعالى : "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ"، مشيرة إلى أن الصبر في مثل هذه الأوقات يكون صعبًا، خصوصًا عندما يكون الفقد عزيزًا، مثل فقدان الابن، وهذا أمر يشق على النفس.

وتابعت: عليك تذكر دائمًا أن الله سبحانه وتعالى قدر لكل شيء وقته، وقدر وقت الحياة ووقت الوفاة، إذا تذكرت ذلك، ستجد نوعًا من الطمأنينة وستستعين بالله عز وجل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر، فقد ابنه إبراهيم، وعندما توفي إبراهيم، دمعت عيناه وقال: "إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ وَإِنَّا لِفِرَاقِ إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ".

ونبهت إلى أن الحزن شيء طبيعي، لكن تذكر لطف الله وعظمته قد يخفف من ألم الفقد، وقد يكون في تأخير عمر الطفل خير، لأن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده، ومن المحتمل أن تكون الحياة قصيرة ومليئة بالتعب، ربما يكون الله سبحانه وتعالى قد قدر أن يكون ذلك أفضل، فلو ظل الطفل يعاني، فإن الحزن سيظل ممتدًا.

وأشارت إلى أن المصيبة تحدث بشكل كبير، والقرآن الكريم وصف الموت بأنه مصيبة، كما قال: "فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ"، لافتة إلى أن الموت من المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا، إذا أصابتك هذه المصيبة أو شعرت بألم الفقد، تذكر الله عز وجل واسترجع، وعُد إلى الله عز وجل قال: "أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ".

وبينت أن العلماء قالوا إن الله سبحانه وتعالى يجزئ الصابرين بثلاث خصال: المغفرة على الذنوب، والرحمة، والهداية إلى سبل الخير، هذا أمر عظيم، نسأل الله أن يهون عليك ويقوي قلبك، ويخلف عليك بطفل آخر إن شاء الله، وأن يجعل ابنك شفيعًا لك يوم القيامة.

دعاء الصبر على موت الابن

  • “الحمد لله وإنا لله وإنا اليه راجعون”.
  • اللهمّ يا صبور صبّرني على ما بلوتني و امتحنتني يا أرحم الرّاحمين.
  • اللهمّ إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وتحوّل عافيتك وجميع سخطك.
  • رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِين.
  • رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
  • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
  • اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله واجمعنا معه في جنات النعيم يا رب العالمين.
  • اللهم اجعله في منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
  • اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.
  • اللهم افسح له في قبره ومد بصره وافرش قبره من فراش الجنة.
  • اللهم أعذه من عذاب القبر وظلمة القبر ووحشته.
  • اللهم اجعل قبره مليء بالرضا والخير والسعادة والأمان والطمأنينة.
  • اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقِهِ فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
كيف أصبر على موت ابني كيف أتحمل موت ابني خنساء مصر دعاء الصبر على موت الابن الصبر على موت الابن دعاء موت الابن

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

ديمتري محترف طائرة الزمالك

قبل قمة الأهلي في نهائي السوبر .. الزمالك يُنهي أزمة قيد الروسي «ديمتري»

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

