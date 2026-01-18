قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزهري: اللي يحرم غيره من الميراث لن يدخل الجنة

الميراث
الميراث
أكد الشيخ عبد الوارث عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الأمور الخاصة بالمواريث مذكورة في القرآن الكريم، وأن من يقول إن الرجل يحصل على ميراث أكثر من المرأة، فهو أمر غير صحيح، لأن حصول الرجل على ضعف ميراث المرأة يكون إذا كانت صلة القرابة واحدة.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يجوز لأي إنسان أن يتفاوض في الميراث، ولا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من حقها في الميراث معلقًا: هناك بعض الرجال التي تكون من عائلات كبيرة تمنع حصول السيدات على جزء من الميراث بحجة « هي أرض أبونا هتروح لغيرنا».

قطع ميراثَ وارثِهِ قطعَ اللهُ ميراثَهُ منَ الجنةِ

 

ولفت إلى أن من قطع ميراثَ وارثِهِ قطعَ اللهُ ميراثَهُ منَ الجنةِ، معلقًا :" اللي يحرم حد من ميراثه تحرم عليه الجنة.. وأن هذا حديث صحيح لـ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"

وأشار إلى أن الشخص الذي يحرم شقيقته من الميراث يمنع من دخول الجنة، لآن توزيع الميراث الصحيح مرتبط بدخول الجنة، وأن الله قال في كتابة الكريم :" تلك حدود الله فلا تعتدوها".

وأوضح أن توزيع الميراث يكون مثل الصلاة والصوم، وأن من يمنع عن ذلك يعادي الله، ويخالف أوامر الله، ولذلك على الجميع الحذر من مخالفة الأمور الشرعية.

الأزهر الشريف الميراث القرآن الكريم

