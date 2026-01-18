قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
أحمد موسى: الحكومة ستعلن خطة خفض الديون قريبا.. ومدبولي يحظى بثقة الرئيس السيسي
الأنبا إبراهيم إسحق: نصلي من أجل تعافي البابا تواضروس وعودته لمواصلة خدمته الرعوية
إصابة خطيرة للعيناوي لاعب المغرب أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا
حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعداد كوادر وطنية مؤهلة| مدير مدرسة يكشف تفاصيل التحاقة بالاكاديمية العسكرية

اسعاد يونس
اسعاد يونس
عادل نصار

كشف الدكتور مصطفى كمال مدير مدرسة الحياة الرسمية للغات، تفاصيل إعداد كوادر وطنية مؤهلة في الاكاديمية العسكرية، مشيرا إلى أن حصل على دورة في هذا السياق.


وأضاف الدكتور مصطفى كمال مدير مدرسة الحياة الرسمية للغات، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، إن التجرية في البداية كانت صعبة، ولم أدخل الجيش سابقا وكل التفاصيل كانت مهمة ومفيدة للغاية من الاستياقظ باكرا وتناول طعام بسعرات حرارية معينة.
وأضاف الدكتور مصطفى كمال مدير مدرسة الحياة الرسمية للغات، أن كنت اريد هذا الأمر من زمن، وهذه المبادرة فرقت في اعداد قائد قادر على العامل تحت أي ضغط والتعامل مع أي مشكلة، واتخاذ قرارات هامة في أصعب الأوقات.

وتقدم الإعلامية إسعاد يونس، اليوم الأحد، حلقة خاصة من برنامجها صاحبة السعادة المذاع على قناة DMC، تتناول خلالها دور الأكاديمية العسكرية المصرية وجهود الهلال الأحمر المصرى، فى لقاء إنسانى ووطنى يبرز نماذج مشرفة من العمل العام والخدمة المجتمعية.

جهود وطنية وإنسانية

وتسلط الحلقة الضوء على الإسهامات الكبيرة التى تقوم بها الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، إلى جانب الدور الإنساني البارز للهلال الأحمر المصرى فى دعم المجتمع ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس تكامل مؤسسات الدولة في خدمة الوطن والمواطن.

ضيوف من رموز العمل العام
وتستضيف إسعاد يونس خلال الحلقة عددًا من الشخصيات العامة التي تمثل نماذج ناجحة في مواقع مختلفة، من بينهم جمال الدين محسن أحمد، ملحق دبلوماسي بوزارة الداخلية، وعمر مدحت وكيل النائب العام، والدكتور مصطفى كمال مدير مدرسة الحياة الرسمية للغات، وآيتن خالد السيد السيد غالي ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية.

قيادات قانونية ودعوية
كما يشارك فى اللقاء المستشارة نوران السيد وكيل نيابة إدارية، وياسمين صلاح وكيل نيابة إدارية، وبهية طارق باحثة قانونية بمصلحة الجمارك المصرية، والمستشار نبيل حسين عضو هيئة قضايا الدولة، والمستشار طارق البدرى مستشار بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب الشيخ مصطفى عبد العظيم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية.

الهلال الأحمر ونماذج تطوعية
وتشهد الحلقة حضور الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى، والتى تستعرض جهود الهلال الأحمر فى العمل الإنساني والتطوعي، إلى جانب مشاركة الطفلين فريدة حسام وأدهم تامر، كنماذج ملهمة من المتطوعين الصغار.

حلقة فنية مع ليجاسى
وفي حلقة غدا الاثنين، تستقبل إسعاد يونس المطرب الشاب ليجاسى، فى ظهور خاص يتحدث خلاله عن مشواره الفنى وبداياته وطموحاته المستقبلية، إلى جانب تقديم عدد من أغنياته التى حققت تفاعلًا واسعًا بين جمهور الشباب.

كوادر وطنية الاكاديمية العسكرية الدكتور مصطفى كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأرصاد

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وموعد ظهور الشبورة الكثيفة

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الأحد 18 يناير 2026

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 18 يناير

استنزاف بطارية آيفون

ما سبب استنزاف بطاريات هواتف آيفون؟ .. الشركة تجيب

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد