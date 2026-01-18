بقول ابني مات| أم تدعو على ابنها أمام الكعبة.. والابن يكشف تفاصيل الخلاف المثير

شهدت حلقة برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2 مواجهة نارية بين السيدة صابرين وابنها أحمد مسعد، حيث دعت الأم على ابنها أمام الكعبة المشرفة، في موقف أثار الكثير من الجدل؛ الحلقة التي قدمتها الإعلامية نهال طايل، سلطت الضوء على الصراع العائلي العميق بين الأم وابنها بسبب خلافات عائلية حادة.

الدعاء أمام الكعبة

وقال أحمد مسعد في مداخلته الهاتفية: "ماكنتش أتخيل أن أمي تدعي عليا قدام الكعبة، ولأول مرة أشوفها بعد 26 سنة تدعي عليا". وأضاف أنه كان يرغب في الاعتماد على نفسه في مواجهة تحديات الحياة الصعبة، الأمر الذي أغضب والدته بشدة.

الأم ردت بنبرة غاضبة قائلة: “خطبت له من دمياط الجديدة وكنت أنا وطليقي بنصرف عليه وهو في الجيش، وفي الآخر مراته قالت لي روحي يا مره يا بنت كذا”، ثم استعرض أحمد ما حدث في ظل محاولة والدته مساعدته، حيث فتحت له مشروعًا خاصًا، لكنه أكد أنها كانت عصبية جدًا ولم تتحمل أي انتقاد.

وأضاف أحمد أن الخلاف تصاعد عندما "ضربتني بالشبشب علشان زوجها في نص الشارع"، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي للخلاف كان مهاب، الذي ليس أخًا شقيقًا له، لكنه كان محورًا في الخلافات العائلية. ورغم ذلك، أكد أنه يحب والدته ولا يمكنه الاستغناء عنها، وأنه دعا لها في ليلة الإسراء والمعراج للتصالح.

من جانبها، ردت الأم بحدة: "ضربته بالشبشب لما قال لي أنا هقتل طليقك"، مشيرة إلى أنه لم يسمح لها بالحديث عن "مهاب" الذي يعتبره شقيقًا غير شقيق.

وأضافت الأم، وهي تبكي، "أنا على الملأ بقول ابني مات، حسبي الله ونعم الوكيل... مش مسامحاك لا دنيا ولا آخرة".

الخلاف وصل إلى ذروته عندما قالت الأم: "أخذت عزاك يا أحمد قدام مصر كلها"، في إشارة إلى المأساة التي عاشتها العائلة بسبب هذه الخلافات المستمرة.

المواجهة العاطفية

هذه المواجهة العاطفية سلطت الضوء على التوترات العائلية المؤلمة التي قد تنشأ بين الأم وأبنائها، مما يجعل العلاقة أكثر تعقيدًا ويترك آثارًا عميقة في النفوس.