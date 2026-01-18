قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد مسعد: أمي دعيت عليّ أمام الكعبة بسبب مراتي.. وجزمتها أشرف منك

أحمد مسعد
أحمد مسعد
محمد البدوي

كشف أحمد مسعد، نجل السيدة صابرين التي دعَت عليه أمام الكعبة، عن مشاعر الصدمة والحزن التي انتابته بعد أن فوجئ بدعوات والدته ضده، مشيرًا إلى أنه لم يتخيل يومًا أن يصل الأمر إلى هذا الحد، خصوصًا بعدما كانت هذه هي المرة الأولى منذ 26 عامًا التي ترى فيها أمه تدعو عليه.

الاعتماد على نفسه

وأكد أحمد مسعد في مداخلة هاتفية مع برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2 أنه لم يكن يتوقع أن يحدث ذلك بسبب محاولته الاعتماد على نفسه بعد الحياة الصعبة التي عاشها. 

وأضاف أنه كان يدير مشروعًا صغيرًا لمحل ترزي، وكان يرسل لأمه جزءًا من المكاسب، لكنه فوجئ بأن الأمور تأزمت بسبب خلافات متصاعدة مع زوجته وأمه.

الخلاف بينه وبين والدته

وأوضح أحمد أن السبب الرئيسي للخلاف بينه وبين والدته كان «مهاب»، الذي ليس أخًا له من الأب أو الأم، إلا أن علاقته بأمه كانت محورية بالنسبة له، حيث أكد أنه لا يمكن أن يتخلى عنها في الأوقات الصعبة.

وأكد أحمد أن الأمور تفاقمت بعد أن ضربته والدته في الشارع بسبب تصرفات زوجته، قائلاً: "ضربتني بالشبشب علشان زوجها في نص الشارع"، في إشارة إلى تصرفات والدته التي لم يكن يتحملها.

 وأوضح أن خلافاته مع أمه ازدادت بسبب اتهاماتها لزوجته وأمور لم يكن يقدر على تحمّلها، مثل دعوى والدته عليه أمام الكعبة التي حملت كلمات جارحة مثل: "أنت بتطلع مراتك وبتاخد عليها فلوس".

وأكد أحمد مسعد أنه حاول تصليح الأمور وتهدئة الموقف مع أمه، لكن الأمور لم تسير على ما يرام، مشيرًا إلى أن رد فعله كان صادمًا بعد دعوتها عليه، حيث قال: "جزمة مراتي أشرف منك"، في إشارة إلى إهانتها لشرف زوجته.

السيدة صابرين أحمد مسعد الكعبة

