أحمد مسعد: أمي دعيت عليّ أمام الكعبة بسبب مراتي.. وجزمتها أشرف منك

كشف أحمد مسعد، نجل السيدة صابرين التي دعَت عليه أمام الكعبة، عن مشاعر الصدمة والحزن التي انتابته بعد أن فوجئ بدعوات والدته ضده، مشيرًا إلى أنه لم يتخيل يومًا أن يصل الأمر إلى هذا الحد، خصوصًا بعدما كانت هذه هي المرة الأولى منذ 26 عامًا التي ترى فيها أمه تدعو عليه.

الاعتماد على نفسه

وأكد أحمد مسعد في مداخلة هاتفية مع برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2 أنه لم يكن يتوقع أن يحدث ذلك بسبب محاولته الاعتماد على نفسه بعد الحياة الصعبة التي عاشها.

وأضاف أنه كان يدير مشروعًا صغيرًا لمحل ترزي، وكان يرسل لأمه جزءًا من المكاسب، لكنه فوجئ بأن الأمور تأزمت بسبب خلافات متصاعدة مع زوجته وأمه.

الخلاف بينه وبين والدته

وأوضح أحمد أن السبب الرئيسي للخلاف بينه وبين والدته كان «مهاب»، الذي ليس أخًا له من الأب أو الأم، إلا أن علاقته بأمه كانت محورية بالنسبة له، حيث أكد أنه لا يمكن أن يتخلى عنها في الأوقات الصعبة.

وأكد أحمد أن الأمور تفاقمت بعد أن ضربته والدته في الشارع بسبب تصرفات زوجته، قائلاً: "ضربتني بالشبشب علشان زوجها في نص الشارع"، في إشارة إلى تصرفات والدته التي لم يكن يتحملها.

وأوضح أن خلافاته مع أمه ازدادت بسبب اتهاماتها لزوجته وأمور لم يكن يقدر على تحمّلها، مثل دعوى والدته عليه أمام الكعبة التي حملت كلمات جارحة مثل: "أنت بتطلع مراتك وبتاخد عليها فلوس".

وأكد أحمد مسعد أنه حاول تصليح الأمور وتهدئة الموقف مع أمه، لكن الأمور لم تسير على ما يرام، مشيرًا إلى أن رد فعله كان صادمًا بعد دعوتها عليه، حيث قال: "جزمة مراتي أشرف منك"، في إشارة إلى إهانتها لشرف زوجته.