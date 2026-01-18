ضربتني بالشسبشب علشان زوجها في نص الشارع.. رد صادم من «أحمد» بعد دعوة أمه عليه أمام الكعبة

قال أحمد مسعد، نجل السيدة صابرين التي دعت على ابنها وزوجته أمام الكعبة: مكنتش أتخيل أن أمي تدعي عليا أودام الكعبة، ولأول مرة أشوفها بعد 26 سنة تدعي عليا، وهي زعلت مني بسبب أني حبيت أعتمد على نفسي؛ بسبب الحياة الصعبة اللي عشتها».

وأضاف أحمد مسعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2 تقديم نهال طايل: أمي فتحت لي مشروع محل ترزي، وكنت بديها من المكسب، وأمي سبت وشتمت مراتي وحاولت أهدي أمي لكنها عصبية ومش بتستحمل لنا أي كلام».

سبب الخلاف الرئيسي

وتابع: «ضربتني بالشسبشب علشان زوجها في نص الشارع علشانه، وسبب الخلاف الرئيسي مع أمي هو «مهاب» اللي لا هو أخويا من أب ولا أمي، ولكن أمي لو جرى لها حاجة توجعني، وعمري ما استغنى عنها، وليلة الإسراء والمعراج دعيت لها، أن يردها ونتصالح ويهدينا لبعض».

واختتم قائلا: «مراتي ما قالتش لي يا أمك يا أنا.. ماسمعتش منها الكلام دا.. وروحت لها علشان أصالح لها.. وضربتني بالتليفون في دماغي أودام الناس في الشارع.. واتوجعت لما شفت دعوتها عليا.. وقلت لها جزمة مراتي أشرف منك لما ادعت على شرف مراتي وقالت لي أنت بتطلع مراتك وبتاخد عليها فلوس».

