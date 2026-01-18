هيئة الدواء تؤكد أنه لا يوجد أي رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي

بناء على ما رصدته هيئة الدواء المصرية لما تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الاخبارية في الساعات الاخيرة عقب نشر قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025.

القرار 868 لسنة 2025 لا يتعلق بالتركيبات الصيدلية الحالية

توضح هيئة الدواء المصرية أن القرار 868 لسنة 2025 لا يتعلق بالتركيبات الصيدلية الحالية التي يتم تحضيرها داخل الصيدليات المرخصة، ولن يتم تحصيل أي مقابل خدمات أو مبالغ مالية لاستمرار أو بدء مزاولة هذا النشاط القائم حاليا بالصيدليات والمتعارف عليه بالتركيبات الدوائية المختلفة التى يقوم بها الصيادلة وفقا لقانون 127 لسنة 1955.

علما بانه سيتم نشر كافة مايتعلق بطبيعة التراكيب المشار اليها بالقرار 868 لسنة 2025 في غضون فترة تطبيق الدليل التنظيمى في منشورات لاحقة.