الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إعداد كوادر وطنية مؤهلة في الأكاديمية العسكرية| مستشارة تكشف تجربتها

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
عادل نصار

كشفت المستشارة ياسمين صلاح النيابة الإدارية، تفاصيل إعداد كوادر وطنية مؤهلة في الاكاديمية العسكرية، مشيرا إلى أن لم يكن لدي أي صلة من قريب أو بعيد في الحياة العسكرية
وعشت تفاصيلها بقوة في الاكاديمية العسكرية.
 

وتابعت المستشارة ياسمين صلاح النيابة الإدارية، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، أن :"اغلقت هاتفي وواندمجت في الحياة العسكرية وتفاصيل الاستيقاظ باكرا والتمرن وتعلم أمور هامة وتناول الطعام بسعرات حرارية معينة".

وتقدم الإعلامية إسعاد يونس، اليوم الأحد، حلقة خاصة من برنامجها صاحبة السعادة المذاع على قناة DMC، تتناول خلالها دور الأكاديمية العسكرية المصرية وجهود الهلال الأحمر المصرى، فى لقاء إنسانى ووطنى يبرز نماذج مشرفة من العمل العام والخدمة المجتمعية.

جهود وطنية وإنسانية
وتسلط الحلقة الضوء على الإسهامات الكبيرة التى تقوم بها الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، إلى جانب الدور الإنساني البارز للهلال الأحمر المصرى فى دعم المجتمع ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس تكامل مؤسسات الدولة في خدمة الوطن والمواطن.

ضيوف من رموز العمل العام
وتستضيف إسعاد يونس خلال الحلقة عددًا من الشخصيات العامة التي تمثل نماذج ناجحة في مواقع مختلفة، من بينهم جمال الدين محسن أحمد، ملحق دبلوماسي بوزارة الداخلية، وعمر مدحت وكيل النائب العام، والدكتور مصطفى كمال مدير مدرسة الحياة الرسمية للغات، وآيتن خالد السيد السيد غالي ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية.

قيادات قانونية ودعوية
كما يشارك فى اللقاء المستشارة نوران السيد وكيل نيابة إدارية، وياسمين صلاح وكيل نيابة إدارية، وبهية طارق باحثة قانونية بمصلحة الجمارك المصرية، والمستشار نبيل حسين عضو هيئة قضايا الدولة، والمستشار طارق البدرى مستشار بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب الشيخ مصطفى عبد العظيم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية.

الهلال الأحمر ونماذج تطوعية
وتشهد الحلقة حضور الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى، والتى تستعرض جهود الهلال الأحمر فى العمل الإنساني والتطوعي، إلى جانب مشاركة الطفلين فريدة حسام وأدهم تامر، كنماذج ملهمة من المتطوعين الصغار.

حلقة فنية مع ليجاسى
وفي حلقة غدا الاثنين، تستقبل إسعاد يونس المطرب الشاب ليجاسى، فى ظهور خاص يتحدث خلاله عن مشواره الفنى وبداياته وطموحاته المستقبلية، إلى جانب تقديم عدد من أغنياته التى حققت تفاعلًا واسعًا بين جمهور الشباب.
 

كوادر وطنية الاكاديمية العسكرية المستشارة ياسمين صلاح النيابة الإدارية

