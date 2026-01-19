ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية

كشف النجم السنغالي ساديو ماني عن تفاصيل لحظة فارقة شهدتها مباراة النهائى أمام المغرب ، مؤكدًا أنه كان صاحب قرار إقناع اللاعبين بالعودة إلى أرض الملعب واستكمال اللقاء رغم التوتر والظروف المعقدة.

وقال ماني: «نعم، أنا من أقنعت الفريق بالعودة للملعب»، في إشارة واضحة إلى تحمّله المسؤولية القيادية في وقت حساس.

دهشة من قرار الانسحاب

وأوضح ماني أنه تفاجأ بقرار اللاعبين والجهاز الفني بمغادرة الملعب، مؤكدًا أنه لم يفهم هذا القرار في حينه. وأضاف: «اللاعبون والمدرب قرروا الخروج ولم أفهم القرار»، مشددًا على أن كرة القدم تُحسم داخل المستطيل الأخضر، وأن أي ظرف يجب التعامل معه بروح تنافسية لا تعرف الاستسلام.





دعوة للرجولة والقتال

وأكد قائد “أسود التيرانغا” أنه خاطب زملاءه بحزم، داعيًا إياهم للعودة الفورية واللعب بشجاعة مهما كانت الظروف. وقال: «أخبرت الجميع بأننا يجب أن نعود مباشرة ونلعب كالرجال مهما حدث في النهاية». هذه الكلمات عكست شخصية ماني القيادية وإيمانه بأن الكرامة الرياضية تُصان بالقتال حتى آخر دقيقة.

قيادة داخل وخارج الملعب

لم تكن هذه الواقعة سوى تأكيد جديد على الدور الكبير الذي يلعبه ساديو ماني داخل المنتخب السنغالي، ليس فقط بقدراته الفنية وأهدافه الحاسمة، بل أيضًا بعقليته القيادية وتأثيره الإيجابي على زملائه في اللحظات الصعبة.

رسالة لجماهير السنغال

ووجّه ماني رسالة غير مباشرة لجماهير بلاده، مفادها أن المنتخب سيظل يقاتل من أجل القميص الوطني، وأن الروح القتالية هي السلاح الحقيقي في مواجهة التحديات.

وعن مستقبله الدولي، كشف ساديو ماني عن تفكير جدي في المرحلة المقبلة، حيث قال: «سأحاول المشاركة في كأس العالم وبعدها سأتوقف». تصريح يفتح باب التساؤلات حول اقتراب نهاية مسيرة دولية حافلة بالإنجازات والعطاء، ويؤكد في الوقت نفسه رغبة النجم السنغالي في تقديم كل ما لديه قبل إسدال الستار



