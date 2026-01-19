نشأت الديهي: هناك مخطط تقوده الولايات المتحدة لإنشاء إطار عالمي بديل لمجلس الأمن

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك مخطط تقوده الولايات المتحدة لإنشاء إطار عالمي بديل لمجلس الأمن، في خطوة اعتبرها تعبيرًا عن رغبة واشنطن في فرض معادلات جديدة لإدارة الشؤون الدولية.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، ان هذا التحرك، المنسوب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يقتصر على التعامل مع تطورات الحرب في غزة، بل يشمل ملفات دولية متعددة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تهميش دور المؤسسات الأممية التقليدية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وإضعاف بنيتها السياسية والقانونية.

وتابع أن مثل هذه الخطط، حال تنفيذها، قد تعيد رسم خريطة النظام العالمي، وتفتح الباب أمام مرحلة مختلفة تقوم على موازين قوى جديدة، بعيدًا عن الأطر الدولية التي تشكلت عقب الحرب العالمية الثانية.