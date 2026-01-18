متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن خطة خفض الدين: الإعلان قريبًا ولكن بعد مراجعة فنية دقيقة

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العمل على تفاصيل خطة خفض الدين مستمر، وأن بعض الإجراءات التفصيلية هي ما تبقى ليتم الإعلان عنها رسميًا قريبًا، مؤكدًا أن التأخير في الإعلان لا يتعلق بأي تعديلات وزارية، حيث أن هذا الأمر من اختصاص رئاسة الجمهورية.

المسار النزولي للدين

وأكد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، طمأن المواطنين بأن الإجراءات المرتقبة ستكون متوافقة مع المعايير المالية الدولية، وتستكمل المسار النزولي للدين.

وأضاف الحمصاني أن الإعلان سيكون قريبًا، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل الفنية لا تزال قيد المراجعة لضمان تحقيق النتائج المنشودة، موضحًا أن الموضوع يُتابع بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء.

ملف الدين

وحول ارتباط إعلان الخطة بتعديل وزاري أو تقديم استقالة حكومية، نفى الحمصاني أي صلة بينهما، مؤكدًا أن ملف الدين ليس له علاقة بأي تغييرات وزارية، وأن هذا التعديل من اختصاص رئاسة الجمهورية.

تغييرات حكومية

كما رد على تساؤل لميس الحديدي حول وجود اجتماع للحكومة يوم الأربعاء القادم أو سفر رئيس الوزراء إلى دافوس، موضحًا أن أي تفاصيل تتعلق بتعديل وزاري أو تغييرات حكومية هي من اختصاص مؤسسة الرئاسة ولا يمكن التعليق عليها.