تامر عبد الحميد: مصر قدمت بطولة قوية في أمم إفريقيا

تحدث تامر عبد الحميد دونجا، نجم الزمالك السابق، عن أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، مؤكدًا أن الطريقة التي اعتمد عليها المدير الفني كانت مناسبة جدًا لمواجهة منتخب قوي بحجم السنغال، خاصة في ظل الفوارق البدنية والسرعات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو المنتخب السنغالي، لافتا إلى أن الفراعنة قدّموا بطولة قوية في المجمل ولم يحالفهم التوفيق.



وأوضح دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن منتخب مصر قدم مباراة منضبطة تكتيكيًا أمام السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، إلا أن التوفيق لم يكن حليف الفراعنة، مشيرًا إلى أن المنتخب السنغالي نجح في استغلال إحدى الفرص وحسم اللقاء بهدف دون رد، ليحجز بطاقة التأهل للنهائي.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن منتخب السنغال واصل تقديم مستويات قوية خلال مشواره في البطولة، وظهر بشكل مميز للغاية في المباراة النهائية أمام منتخب المغرب، مؤكدًا أن السنغال استحقت التتويج باللقب بعد الأداء الكبير والانضباط الفني والبدني الذي ظهر به اللاعبون.

وعن نهائي البطولة، انتقد دونجا قرار اختيار إبراهيم دياز لتنفيذ ركلة جزاء منتخب المغرب، معتبرًا أن القرار كان غريبًا في ظل وجود لاعبين أصحاب خبرات أكبر، وعلى رأسهم أشرف حكيمي، الذي يمتلك شخصية قوية وقدرة كبيرة على التعامل مع مثل هذه المواقف الحاسمة.

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أن التفاصيل الصغيرة تلعب دورًا حاسمًا في البطولات الكبرى، سواء على مستوى الاختيارات الفنية أو القرارات داخل الملعب، مشددًا على أن المنتخبات الكبرى تحسم البطولات بفضل التركيز والخبرة في اللحظات الفارقة.