حفيظ دراجي: أسود الأطلس وقعوا ضحية الأسود الحقيقيين

علق المعلق الجزائري، حفيظ دراجي علي تتويج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط .

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: سيناريو دراماتيكي بين أسود التيرانجا وأسود الأطلس،بسيناريو دراماتيكي في تاريخ الكرة الإفريقية، وفي نسخة قيل وكتب عنها الكثير، يتوج السنغال في النهائي بطلا لإفريقيا بعد تراجعه عن الانسحاب بسبب التحكيم.

وتابع: تتويج سنغالي مستحق للمرة الثانية في ظرف خمس سنوات، بعد خوض أسود التيرانجا ثالث نهائي لهم في آخر أربع نسخ من البطولة.

وأضاف: أما أسود الأطلس فقد وقعوا اليوم ضحية الأسود الحقيقيين الذين كانوا أقوى و أكلوا العشب، فاللعبة ابتسمت للأفضل فوق الميدان،مبروك للسنغال على هذا الإنجاز المستحق، وحظ موفق للمغرب الذي يتأجل تتويجه القاري مرة أخرى إلى إشعار.

وشهدت أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، احتفالات صاخبة من جانب لاعبي السنغال عقب التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

واحتفل اللاعبون بأعلام منتخب السنغال مع الجماهير السنغالية الحاضرة في الملعب.



توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي هدف السنغال من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من الشوط الأول الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبذلك اللقب يرفع السنغال ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للقب الثاني في تاريخه.