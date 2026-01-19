شاومي تطلق نظارات ميديا الذكية بمكبرات صوت فوق صوتية

وسّعت شاومي تشكيلتها من الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء بإطلاق نظارات Mijia الذكية للصوت في السوق الأوروبية، حيث جمعت بين تصميم أنيق وتقنية صوتية متطورة.

تتميز هذه النظارات بمجموعة من الخصائص المصممة لتوفير الراحة اليومية، إليكم جميع التفاصيل.

مواصفات نظارات شاومي ميجيا الصوتية الذكية

تُقدّم نظارات Xiaomi Mijia الذكية الصوتية الجديدة من عملاق التكنولوجيا الصيني، تقنية صوتية متطورة ضمن النظارات التقليدية، وذلك بفضل دمج مكبرات صوت فوق صوتية وأربعة ميكروفونات مدمجة في الإطار.

على عكس سماعات الأذن التقليدية ذات الأطراف التي تُوضع داخل قناة الأذن، تعتمد هذه النظارات على تقنية الصوت المفتوح.

يُمكّن هذا المستخدمين من الاستمتاع بالموسيقى وإجراء المكالمات مع البقاء على دراية بمحيطهم. وقد زُوّدت هذه النظارات بمكبر صوت فوق صوتي SLS0820 ونظام نقل صوتي هوائي، ما يضمن جودة صوت فائقة الوضوح.

تتوفر هذه النظارات الذكية بثلاثة أنواع وتتميز بعض الطرازات بحماية مدمجة من الأشعة فوق البنفسجية وضوء البلوتوث في العدسات.

تتميز نظارات Xiaomi Mijia الصوتية الذكية بلوحة تحكم تعمل باللمس تتيح التحكم السريع في تشغيل الصوت ومستوى الصوت والمكالمات. وتتصل عبر تطبيق Xiaomi Glasses الذي يوفر خيارات تخصيص محسّنة، تشمل التحكم بالإيماءات، والمساعدين الصوتيين، وتتبع النظارات في حال فقدانها، بالإضافة إلى مؤشرات LED للخصوصية أثناء التسجيل. كما تدعم النظارات الاتصال بجهازين في الوقت نفسه.

سعر نظارات شاومي

توفر النظارات ما يصل إلى 13 ساعة من التشغيل الصوتي المتواصل بشحنة كاملة واحدة، بينما يمنحك شحنها لمدة 10 دقائق فقط 4 ساعات من الاستماع. تشمل الميزات البارزة الأخرى تقنية بلوتوث 5.2، ومقاومة الماء والغبار بمعيار IP54، وغيرها.

تتوفر نظارات شاومي ميجيا الصوتية الذكية للشراء بسعر 199 يورو للنسخة المصنوعة من التيتانيوم،