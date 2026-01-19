قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
إزالة 5012 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
14 دقيقة هزت القارة السمراء .. كيف أنقذ ماني نهائي أفريقيا بين السنغال والمغرب؟
نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين
شعبان يبدأ الليلة.. اغتنمه بـ عمل واحد يفتح لك الأبواب ويغفر ذنوبك
"الزراعة" تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية ببني سويف وتفحص 1600 رأس ماشية لدعم صغار المربين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق نظارات ميديا الذكية بمكبرات صوت فوق صوتية

تظارات شاومي
تظارات شاومي
لمياء الياسين

وسّعت شاومي تشكيلتها من الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء بإطلاق نظارات Mijia الذكية للصوت في السوق الأوروبية، حيث جمعت بين تصميم أنيق وتقنية صوتية متطورة.

 تتميز هذه النظارات بمجموعة من الخصائص المصممة لتوفير الراحة اليومية، إليكم جميع التفاصيل.

مواصفات نظارات شاومي ميجيا الصوتية الذكية

تُقدّم نظارات Xiaomi Mijia الذكية الصوتية الجديدة من عملاق التكنولوجيا الصيني، تقنية صوتية متطورة ضمن النظارات التقليدية، وذلك بفضل دمج مكبرات صوت فوق صوتية وأربعة ميكروفونات مدمجة في الإطار. 

على عكس سماعات الأذن التقليدية ذات الأطراف التي تُوضع داخل قناة الأذن، تعتمد هذه النظارات على تقنية الصوت المفتوح. 

يُمكّن هذا المستخدمين من الاستمتاع بالموسيقى وإجراء المكالمات مع البقاء على دراية بمحيطهم. وقد زُوّدت هذه النظارات بمكبر صوت فوق صوتي SLS0820 ونظام نقل صوتي هوائي، ما يضمن جودة صوت فائقة الوضوح.

تظارات شاومي


نظارات شاومي ميجيا الصوتية الذكية
 

 تتوفر هذه النظارات الذكية بثلاثة أنواع وتتميز بعض الطرازات بحماية مدمجة من الأشعة فوق البنفسجية وضوء البلوتوث في العدسات.

تتميز نظارات Xiaomi Mijia الصوتية الذكية بلوحة تحكم تعمل باللمس تتيح التحكم السريع في تشغيل الصوت ومستوى الصوت والمكالمات. وتتصل عبر تطبيق Xiaomi Glasses الذي يوفر خيارات تخصيص محسّنة، تشمل التحكم بالإيماءات، والمساعدين الصوتيين، وتتبع النظارات في حال فقدانها، بالإضافة إلى مؤشرات LED للخصوصية أثناء التسجيل. كما تدعم النظارات الاتصال بجهازين في الوقت نفسه.

سعر نظارات شاومي

توفر النظارات ما يصل إلى 13 ساعة من التشغيل الصوتي المتواصل بشحنة كاملة واحدة، بينما يمنحك شحنها لمدة 10 دقائق فقط 4 ساعات من الاستماع. تشمل الميزات البارزة الأخرى تقنية بلوتوث 5.2، ومقاومة الماء والغبار بمعيار IP54، وغيرها.

 تتوفر نظارات شاومي ميجيا الصوتية الذكية للشراء بسعر 199 يورو للنسخة المصنوعة من التيتانيوم، 

الأجهزة الصوتية الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء نظارات Mijia الذكية النظارات التقليدية سماعات الأذن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

عم أطفال المنوفية

المتهم استخدم إيشارب.. عم أطفال المنوفية يكشف اللحظات الأخيرة قبل الواقعة

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

طبيب أسنان

لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان

ترشيحاتنا

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

السنغال

لاعب الزمالك السابق: السنغال الأقوى في القارة وتتويجها بأمم إفريقيا مستحق

حسام حسن

أحمد أبومسلم: حسام حسن نجح في رفع طموح الجماهير وإعادة الالتفاف حول المنتخب

فيديو

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد