الصين.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للصلب بمنغوليا

أفاد التلفزيون المركزي الصيني، بارتفعت حصيلة الانفجار في مصنع للصلب بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين إلى قتيلين و8 مفقودين و84 مصابا.

ووقع الانفجار، أمس الأحد، 3:05 مساءً في مصنع للصلب تابع لشركة باوتو ستيل الصينية لصناعة الصلب في مدينة باوتو. وقد تم إرسال فرق الإنقاذ و معدات الإنقاذ المتخصصة وقوات الاستجابة للطوارئ إلى موقع الحادث فور وقوعه.

وجاء في البيان: "حتى الساعة 6صباحًا من يوم 19 يناير، أسفر الانفجار عن مقتل شخصين، وفقدان 8، وإصابة 84 آخرين".

و في وقت سابق، تم الاعلان عن وفاة شخصين وإصابة 66 آخرين وفقدان خمسة، خلال الحادث.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، لا يزال التحقيق جارياً في الأثر البيئي للانفجار، وتشير أحدث البيانات إلى عدم وجود آثار بيئية سلبية. وقد شكلت السلطات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم فريق عمل لتحديد سبب الانفجار.