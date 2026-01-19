شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية

أعلن الاتحاد المصري للمصارعة، برئاسة العميد سعيد صلاح، عن عقد اجتماع للجنة العليا المنظمة للبطولة الأفريقية للناشئين والشباب والكبار ، المقرر إقامتها بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 27 أبريل إلى 4 مايو المقبل، وذلك لبحث كافة الإجراءات التنظيمية والاستعدادات الخاصة باستضافة الحدث القاري.

وقال أحمد راشد، أمين صندوق الاتحاد المصري للمصارعة، إنه تم بالفعل بدء الإجراءات الإدارية لتشكيل لجان البطولة الأفريقية، من أجل ضمان تنظيم البطولة بالشكل اللائق وبما يتوافق مع معايير الاتحادين الإفريقي والدولي للمصارعة، مشيرا إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من كافة التفاصيل قبل انطلاق المنافسات.

وتابع راشد أن الاجتماع سيشهد مناقشة توزيع المهام بين اللجان المختلفة، وعلى رأسها لجان التنظيم، والإقامة، والاستقبال، والتسويق، والتحكيم، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لتنفيذ جميع المتطلبات التنظيمية والفنية.

وكشف أمين صندوق الاتحاد المصري للمصارعة عن التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية، لتوفير أفضل الأجواء للمنتخبات المشاركة وضمان خروج البطولة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الرائدة في استضافة البطولات الكبرى.

وأكد أحمد راشد، أمين صندوق الاتحاد المصري للمصارعة أنه تم شراء أبسطة دولية جديدة وفقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي للمصارعة، وذلك في إطار حرص الاتحاد على توفير أعلى معايير الجودة والسلامة للاعبين، بما يساهم في إنجاح البطولة فنيا وتنظيميا.