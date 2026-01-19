انطلاق مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

انطلق منذ قليل مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان “ المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي” بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وبعدها تم عزف النشيد الوطني.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددًا من القضايا المحورية المتعلقة بأخلاقيات المهن في الإسلام، وتأثير التحولات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، على سوق العمل، ودور القيم الدينية في توجيه الممارسة المهنية والحفاظ على البعد الإنساني.

كما سيشارك مفتي جمهورية الكاميرون في الجلسة العلمية الثانية، بعنوان: «المهن في الزمان النبوي الشريف: إحصاؤها، وآدابها، وأخلاقياتها، وفقهها».