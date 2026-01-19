جامعة القاهرة تعزز ريادتها الوطنية في الذكاء الاصطناعي بخارطة طريق استراتيجية لعام 2026

عقدت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة اجتماعها التاسع برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق وحضور أعضاء اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي واللجنة الاستشارية العليا واللجنة التنظيمية لمؤتمر الذكاء الاصطناعي CU-AI Nexus. ويأتي هذا الاجتماع في اطار المتابعة للموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي بالجامعة وكذلك التحضير للنسخة الثانية من المؤتمر تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي المسئول: الابتكار والإدماج و الاثر" المقرر انعقاده في 24-25 أكتوبر 2026. كما ناقش الاجتماع مبادرات طموحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تشمل التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية والحوكمة لعام 2026.

وأكد رئيس جامعة القاهرة على التزام الجامعة بالبناء على النجاح غير المسبوق للمؤتمر الافتتاحي في عام 2025، والذي استقطب أكثر من 21,000 مشارك، وضم أكثر من 300 متحدث عبر 28 جلسة نقاشية، وشارك فيه 417 طالباً في مسابقات الهاكاثون.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر أظهرت استعداد مصر للمشاركة فى الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي ودوره في القطاعات المختلفة.

ومن جانبها استعرضت د.غادة عبد الباري، مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر معايير نداءات المشاركة الخاصة بالمؤتمر من عروض تقديمية و توضيحية ، أوراق بحثية علمية محكّمة، و المسابقة الطلابية الهاكاثون ومسابقة مشاريع التخرج

ومن جانبه أستعرض الدكتور هيثم حمزة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر مكونات النسخة الثانية للمؤتمر والتي تشمل ستة مكونات رئيسية: نداءات مفتوحة للمتحدثين و الباحثين و الطلاب، هذا بالإضافة الي ساحة ابتكار لعرض التطبيقات المتطورة، وموائد مستديرة وجلسات نقاشية رئيسية تتناول تحديات السياسات والتنفيذ الحرجة للذكاء الاصطناعي المسئول في القطاعات المختلفة.



وشدد رئيس جامعة القاهرة على أهمية إطلاق نداءات المشاركة مبكراً لتوسيع قاعدة المشاركين من داخل مصر ومن خارجها.

وخلال الاجتماع، سلط رئيس جامعة القاهرة الضوء على الإنجازات الهامة فى الربع الأخير من عام 2025 والتي تُظهر النهج المنظم للجامعة والالتزام الكامل بتنفيذ استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، ومن أهمها: إطلاق دليل الجامعة الاسترسادي للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، مع وضع الأطر الأخلاقية وأفضل الممارسات، وتشكيل خمسة بيوت خبرة متخصصة تحت اشراف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية عبر مجالات متعددة، فضلا عن الإعلان عن تمويل 19 مشروع بحث تطبيقي في الذكاء الاصطناعي وبقيمة تصل الي 20 مليون جنية، وكذلك إطلاق كلية الاداب لأول مجلة علمية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإنشاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالشراكة مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كرسي الإيسيسكو للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل والمستدام.

وقد اعتمدت اللجنة العليا برنامجاً موسعاً وطموحا من الأنشطة للنصف الأول من عام 2026 يشمل: عقد ورش عمل متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي للقطاعات العلمية بالجامعة. وكذلك تنفيذ برامج تدريبية شاملة (مارس - يونيو) لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالأمانة العامة عبر جميع الكليات. كما شمل البرنامج الموافقة على إعداد ملف التقدم لإنشاء كرسي اليونسكو بجامعة القاهرة للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي.

كما تطرق الاجتماع الى تعزيز تنفيذ توصيات الجلسة رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية: خارطة الطريق المصرية" التي عُقدت خلال مؤتمر أكتوبر 2025، إلى جانب استحداث جائزة لأفضل كليات جامعة القاهرة تفاعلا مع لستراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، على أن يتم الإعلان عن أفضل ثلاث كليات خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر.

كما استمع رئيس الجامعة إلى آراء ومقترحات المشاركين في الاجتماع، والتي تناولت سبل تطوير محاور النسخة الثانية من المؤتمر، وتعزيز الجانبين التطبيقي والبحثي، وتوسيع نطاق المشاركة المحلية والدولية، وتكامل الجهود وتبادل الخبرات، بما يضمن خروج المؤتمر بصورة مشرفة تعكس مكانة جامعة القاهرة وريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

حضر الاجتماع كل من: د.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ود.محمد رفعت حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، ود.أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، ود.هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، ونائب رئيس مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة القاهرة، ود.غادة عبد الباري مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، ود.عبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشؤون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، ود.حسام صلاح عميد كلية الطب، ود.حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، ود.هيثم حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ود.جيهان عزام عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ود.نجلاء رأفت عميد كلية الآداب، ود.محسن صالح عميد كلية الآثار، ود.سهير فهمي رمضان عميد كلية العلوم، ود.لبنى فريد عميد كلية التجارة، ود.جيرالدين أحمد عميد كلية طب الأسنان، ود.أيمن يحيى عميد كلية الزراعة، ود.ممدوح إسماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود.محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، ود. محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، والأستاذ هاني رضوان أمين عام الجامعة، ود.عمرو سليمان رئيس الهيئة الفنية لقطاع مكتب رئيس الجامعة، والمشرف العام على شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، ود.شاهيناز جمال مدير حاضنة الأعمال.

كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية.