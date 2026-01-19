قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025

لقجع وموتسيبي ورئيس الفيفا
لقجع وموتسيبي ورئيس الفيفا
يسري غازي

وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسالة عبر حسابه الشخصي على انستجرام بشأن أحداث نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب.

قال انفانتينيو : تهانينا لمنتخب السنغال على تتويجه بطلاً لأفريقيا وفوزه بلقب كأس الأمم الأفريقية في المباراة النهائية ضد المغرب في الرباط. أطيب تمنياتي أيضاً لـ "عبد الله فال"، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ولكل من شارك في هذا النجاح.

تابع رئيس الفيفا: أحسنت أيضاً المغرب على هذه البطولة الرائعة، سواء كوصيف للبطل أو كمضيف استثنائي.

أضاف: خالص شكري لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المستمر لكرة القدم، ولـ "فوزي لقجع" رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو مجلس الفيفا، على قيادته والتزامه تجاه اللعبة.

واصل انفانتينيو : للأسف شهدنا أيضاً مشاهد غير مقبولة على أرض الملعب وفي المدرجات ونحن ندين بشدة سلوك بعض "المشجعين" وكذلك بعض لاعبي السنغال وأعضاء الجهاز الفني. إنه من غير المقبول مغادرة ميدان اللعب بهذه الطريقة، وبالمثل، لا يمكن التسامح مع العنف في رياضتنا فهذا ببساطة أمر غير صحيح.

وأكمل: يجب علينا دائماً احترام القرارات التي يتخذها مسؤولو المباراة داخل وخارج الملعب ويجب على الفرق أن تتنافس على أرضية الملعب وضمن قوانين اللعبة، لأن أي شيء أقل من ذلك يضع جوهر كرة القدم في خطر.

وأتم رئيس الفيفا: إنها أيضاً مسؤولية الفرق واللاعبين في التصرف بمسؤولية وتقديم المثال الصحيح للجماهير في الملاعب والملايين الذين يشاهدون حول العالم.

واختتم رئيس الفيفا رسالته قائلا: المشاهد القبيحة التي شهدناها اليوم يجب إدانتها وعدم تكرارها أبداً ولقد أكدت مجدداً أنه لا مكان لها في كرة القدم وأتوقع أن تتخذ الهيئات الانضباطية المختصة في الاتحاد الأفريقي CAF الإجراءات المناسبة.

الفيفا السنغال المغرب الكاف كأس أمم إفريقيا

