مجلس الشيوخ يوافق على رفع الضريبة عن العقارات المبنية في حالتين
خلال ساعات | البنك المركزي يعلن نتائج طرح سندات خزانة بـ31 مليار جنيه
في اتصال هاتفي | شيخ الأزهر: دعواتنا القلبية لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل
أرقام تكشف تعافي الاقتصاد.. وزير الاستثمار يعلن خطة الـ 12 مليار دولار لمضاعفة الاستثمار الأجنبي
في إجازة نصف العام | قرار رسمي للسكة الحديد لـ خط أسوان - القاهرة
صلاح الدين : الاهتمام بالبحوث لزيادة إنتاجية مصنع 99 الحربي
جريمة تهز العجمي | حكاية صديقين أنهيا حياة صديقهما في الشارع والتقطا صورًا له بعد تمزيق جسده
فيفا يستنكر وكاف يتوعد المتورطين.. مشاهد لا تليق في نهائي كان 2025
31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
أخبار البلد

3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم

نوة الغطاس2026
نوة الغطاس2026
رشا عوني

تشهد الأسكندرية تقلبات جوية جديدة مع بدء نوة الغطاس2026 والتي تسبب تقلبات جوية مفاجئة مع أمطار غزيرة، وتأتي نوة الغطاس بعد نوة الفيضة الكبرى التي شهدتها بعض المحافظات خلال الأيام الماضية. 

بدء نوة الغطاس اليوم

وفقًا لجدول هيئة ميناء الإسكندرية، تبدأ اليوم الأثنين 19 يناير أول أيام نوة الغطاس، التي تضرب السواحل الشمالية للبلاد، ويصاحبها اضطرابات جوية تتباين وفقا للحالة الجوية المصاحبة للنوة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ يصاحبها تكاثر للسحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية للبلاد.
 

موعد نوة الغطاس 2026.. أبرد نوات الشتاء في الإسكندرية - دار الهلال
نوة الغطاس2026

موعد انتهاء نوة الغطاس 2026

نوة الغطاس تأتي سنويا في 19 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام، وتشهد خلالها اضطرابا في الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، خاصة الإسكندرية والسواحل الغربية للبلاد.

أمطار على هذه المحافظات بسبب نوة الغطاس

ووفقاً لـ الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، فهناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الغربية للبلاد، ويصاحبها سقوط أمطار على الإسكندرية ومطروح والعلمين، وتمتد إلى مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، رفح، العريش، وبورسعيد، موضحة أنَّ كميات الأمطار تتباين من مكان لآخر وفقا للحالة الجوية والطبيعة الجغرافية والجبلية والصحراوية لكل محافظة.

بوابة مصر ٢٠٣٠ | أبرد أيام الشتاء.. تعرف على موعد «نوة الغطاس» 2026؟
موعد انتهاء نوة الغطاس

رياح شديدة وارتفاع الموج

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك تأثيرًا نشطًا للرياح الشمالية الغربية المرتبطة بموعد نوة الغطاس، إذ تزيد سرعات الرياح في اليوم الثاني من النوة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج في عمق البحر المتوسط لأكثر من 3 أمتار، ويشهد الطقس خلال اليوم الثاني من نوة الغطاس رياحا نشطة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وتختلف سرعاتها من مكان إلى آخر.
 

سبب تسمية نوة الغطاس

وبحسب هيئة ميناء الإسكندرية، يرجع سبب تسمية نوة الغطاس إلى تزامنها مع عيد الغطاس لدى الأقباط، وغالبًا ما تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشتهر برياحها القوية والعنيفة التي تجعل ممارسة الصيد في البحر أمرًا بالغ الصعوبة خلال فترة نشاطها.

جدول نوات الإسكندرية 2026 


1- نوة المكنسة :   16 نوفمبر  تستمر لمدة  4 أيام    رياح قوية – أمطار متوسطة
2- نوة باقي المكنسة :   22 نوفمبر  تستمر لمدة   3 أيام   - اضطراب أمواج – برودة ليلية
3-نوة قاسم   :  4 ديسمبر   - تستمر لمدة  5 أيام    أمطار غزيرة – انخفاض كبير في الحرارة
4-نوة الفيضة الصغرى    18 ديسمبر - تستمر لمدة  5 أيام  -  أمطار متوسطة – رياح جنوبية غربية
5-نوة عيد الميلاد 29 ديسمبر  - تستمر لمدة   يومان   - موجات أمطار متفرقة
6-نوة رأس السنة  1 يناير 2026 - تستمر لمدة   4 أيام- طقس غير مستقر – نشاط للرياح
7-نوة الفيضة الكبرى  12 يناير 2026 - تستمر لمدة  6أيام  -الأمطار الأشد في الموسم – أمواج مرتفعة
8-نوة الغطاس 19 يناير 2026- تستمر لمدة  3 أيام -برودة شديدة – أمطار خفيفة إلى متوسطة
9-نوة الكرم 28 يناير 2026 -تستمر لمدة  7 أيام -أمطار غزيرة ورياح نشطة
10- نوة الشمس الكبيرة  18 فبراير 2026 -تستمر لمدة 3أيام  بداية تحسن الطقس – رياح خفيفة
11-نوة السلوم   2 مارس 2026 - تستمر لمدة  3 أيام  -  أتربة ورياح – انخفاض الرؤية الأفقية
12-نوة باقي السلوم    9 مارس 2026  - تستمر لمدة  يومان -اضطراب أمواج – أجواء متقلبة
13-نوة الحسوم    20 مارس 2026-تستمر لمدة   5 أيام  -رياح شرقية – حرارة معتدلة.

نوة الغطاس موعد نوة الغطاس موعد انتهاء نوة الغطاء نوات الاسكندرية حالة الطقس اليوم

