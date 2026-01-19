3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم

تشهد الأسكندرية تقلبات جوية جديدة مع بدء نوة الغطاس2026 والتي تسبب تقلبات جوية مفاجئة مع أمطار غزيرة، وتأتي نوة الغطاس بعد نوة الفيضة الكبرى التي شهدتها بعض المحافظات خلال الأيام الماضية.

بدء نوة الغطاس اليوم

وفقًا لجدول هيئة ميناء الإسكندرية، تبدأ اليوم الأثنين 19 يناير أول أيام نوة الغطاس، التي تضرب السواحل الشمالية للبلاد، ويصاحبها اضطرابات جوية تتباين وفقا للحالة الجوية المصاحبة للنوة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ يصاحبها تكاثر للسحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية للبلاد.



نوة الغطاس2026

موعد انتهاء نوة الغطاس 2026

نوة الغطاس تأتي سنويا في 19 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام، وتشهد خلالها اضطرابا في الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، خاصة الإسكندرية والسواحل الغربية للبلاد.

أمطار على هذه المحافظات بسبب نوة الغطاس

ووفقاً لـ الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، فهناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الغربية للبلاد، ويصاحبها سقوط أمطار على الإسكندرية ومطروح والعلمين، وتمتد إلى مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، رفح، العريش، وبورسعيد، موضحة أنَّ كميات الأمطار تتباين من مكان لآخر وفقا للحالة الجوية والطبيعة الجغرافية والجبلية والصحراوية لكل محافظة.

موعد انتهاء نوة الغطاس

رياح شديدة وارتفاع الموج

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك تأثيرًا نشطًا للرياح الشمالية الغربية المرتبطة بموعد نوة الغطاس، إذ تزيد سرعات الرياح في اليوم الثاني من النوة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج في عمق البحر المتوسط لأكثر من 3 أمتار، ويشهد الطقس خلال اليوم الثاني من نوة الغطاس رياحا نشطة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وتختلف سرعاتها من مكان إلى آخر.



سبب تسمية نوة الغطاس

وبحسب هيئة ميناء الإسكندرية، يرجع سبب تسمية نوة الغطاس إلى تزامنها مع عيد الغطاس لدى الأقباط، وغالبًا ما تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشتهر برياحها القوية والعنيفة التي تجعل ممارسة الصيد في البحر أمرًا بالغ الصعوبة خلال فترة نشاطها.

جدول نوات الإسكندرية 2026



1- نوة المكنسة : 16 نوفمبر تستمر لمدة 4 أيام رياح قوية – أمطار متوسطة

2- نوة باقي المكنسة : 22 نوفمبر تستمر لمدة 3 أيام - اضطراب أمواج – برودة ليلية

3-نوة قاسم : 4 ديسمبر - تستمر لمدة 5 أيام أمطار غزيرة – انخفاض كبير في الحرارة

4-نوة الفيضة الصغرى 18 ديسمبر - تستمر لمدة 5 أيام - أمطار متوسطة – رياح جنوبية غربية

5-نوة عيد الميلاد 29 ديسمبر - تستمر لمدة يومان - موجات أمطار متفرقة

6-نوة رأس السنة 1 يناير 2026 - تستمر لمدة 4 أيام- طقس غير مستقر – نشاط للرياح

7-نوة الفيضة الكبرى 12 يناير 2026 - تستمر لمدة 6أيام -الأمطار الأشد في الموسم – أمواج مرتفعة

8-نوة الغطاس 19 يناير 2026- تستمر لمدة 3 أيام -برودة شديدة – أمطار خفيفة إلى متوسطة

9-نوة الكرم 28 يناير 2026 -تستمر لمدة 7 أيام -أمطار غزيرة ورياح نشطة

10- نوة الشمس الكبيرة 18 فبراير 2026 -تستمر لمدة 3أيام بداية تحسن الطقس – رياح خفيفة

11-نوة السلوم 2 مارس 2026 - تستمر لمدة 3 أيام - أتربة ورياح – انخفاض الرؤية الأفقية

12-نوة باقي السلوم 9 مارس 2026 - تستمر لمدة يومان -اضطراب أمواج – أجواء متقلبة

13-نوة الحسوم 20 مارس 2026-تستمر لمدة 5 أيام -رياح شرقية – حرارة معتدلة.