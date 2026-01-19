قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

القافلة 119 من المساعدات الإنسانية المصرية ضمت آلاف الأطنان

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
البهى عمرو

قال كريم كمال، مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن القافلة رقم 119 من المساعدات الإنسانية انطلقت اليوم، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية، حيث دخلت الشاحنات عبر معبر العوجة لإجراء عمليات التدقيق والمراجعة، ثم العبور إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لتفريغ المساعدات وعودتها مرة أخرى إلى المنطقة اللوجستية التي أنشأتها الدولة المصرية أمام معبر رفح من الجانب المصري.

وأوضح كمال أن القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية الأساسية، تشمل أجولة الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة وألبان الأطفال، إلى جانب المساعدات الإغاثية والإيوائية التي تتمثل في الأغطية والبطاطين والخيام، فضلًا عن شاحنات المواد البترولية من غاز وبنزين وسولار، اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق والخدمات الحيوية داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى استمرار جهود الدولة المصرية واللجنة الدولية المصرية في المحافظة الوسطى بقطاع غزة لتقديم الدعم الغذائي والطبي والأدوية العلاجية للنازحين في خيامهم، وذلك رغم استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية ويهدد البنية التحتية وخيام النازحين، مؤكدًا إصرار أطقم الهلال الأحمر المصري على تسيير القوافل، خاصة المساعدات الإيوائية من ملابس شتوية وأغطية وبطاطين، في ظل هذه الأجواء الشتوية الصعبة.

المساعدات الإنسانية الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر فلسطين

