القافلة 119 من المساعدات الإنسانية المصرية ضمت آلاف الأطنان

قال كريم كمال، مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن القافلة رقم 119 من المساعدات الإنسانية انطلقت اليوم، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية، حيث دخلت الشاحنات عبر معبر العوجة لإجراء عمليات التدقيق والمراجعة، ثم العبور إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لتفريغ المساعدات وعودتها مرة أخرى إلى المنطقة اللوجستية التي أنشأتها الدولة المصرية أمام معبر رفح من الجانب المصري.

وأوضح كمال أن القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية الأساسية، تشمل أجولة الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة وألبان الأطفال، إلى جانب المساعدات الإغاثية والإيوائية التي تتمثل في الأغطية والبطاطين والخيام، فضلًا عن شاحنات المواد البترولية من غاز وبنزين وسولار، اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق والخدمات الحيوية داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى استمرار جهود الدولة المصرية واللجنة الدولية المصرية في المحافظة الوسطى بقطاع غزة لتقديم الدعم الغذائي والطبي والأدوية العلاجية للنازحين في خيامهم، وذلك رغم استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية ويهدد البنية التحتية وخيام النازحين، مؤكدًا إصرار أطقم الهلال الأحمر المصري على تسيير القوافل، خاصة المساعدات الإيوائية من ملابس شتوية وأغطية وبطاطين، في ظل هذه الأجواء الشتوية الصعبة.