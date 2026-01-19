الغردقة الجوية تستقبل 11 ألف سائح أوروبي في يوم واحد

هبطت اليوم الاثنين بمطار الغردقة الدولي 60 طائرة أوروبية خلال 16 ساعة فقط، في موجة وصولات وصفتها مصادر المطار بـ«المد الجوي» الذي يعكس انتعاشًا غير مسبوق لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، في مشهد يُعيد إحياء ذاكرة الموسم السياحي الذهبي.

ووفقًا لبيانات الملاحة الجوية، تفرّغت صالات الوصول من أزيد من 11 ألف راكب قدموا من برلين ولندن وموسكو وبولندا وتشيكيا، في مشهد يُذكّر بأيام ما قبل الجائحة، حين كانت الغردقة تُعدّ «الشاطئ الأوروبي» الأقرب لملايين العائلات الشمالية الهاربة من صقيع الشتاء.

ألمانيا وإنجلترا وروسيا يتصدرون «الكواليس»

تصدر السائحون الألمان قائمة الوافدين اليومية بـ17 رحلة، تلاهم البريطانيون بـ12 رحلة، فيما عادت الرحلات الروسية لتسجيل حضور لافت بـ9 رحلات، بعد توقف دام شهورًا بسبب أزمة تصاريح الطيران، ما يُعزّز توقعات بوصول 3 ملايين سائح إلى البحر الأحمر خلال الموسم الشتوي الحالي.

«الإشغال» يقترب من 95%

وأبلغت إدارة أحد أكبر الفنادق الشاطئية في سهل حشيش أن نسب الإشغال تجاوزت 95% للمرة الأولى منذ 2019، فيما رصد مراقبون ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الغرف التي قفزت بنسبة 30% عن العام الماضي، دون أن يؤثر ذلك على الطلب المتزايد.

خطة «الهجوم المضاد»

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن «الحكومة وضعت خطة طوارئ لاستيعاب هذا التدفق»، تشمل تسيير رحلات إضافية من المطار إلى المنتجعات عبر «الأوتوبيسات السياحية السريعة»، وتكثيف أفراد الأمن السياحي، وإعادة تأهيل شاطئ «الجونة» لاستقبال الزحف الأوروبي.

ويُنتظر أن يستقبل المطار غدًا الثلاثاء 55 رحلة جديدة، فيما بدأت شركات الطيران الأوروبية بالفعل في برمجة رحلات إضافية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في خطوة قد تدفع الغردقة إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة بأكبر موجة سياحية شتوية في تاريخها.