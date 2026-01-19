قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغردقة الجوية تستقبل 11 ألف سائح أوروبي في يوم واحد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

هبطت اليوم الاثنين بمطار الغردقة الدولي 60 طائرة أوروبية خلال 16 ساعة فقط، في موجة وصولات وصفتها مصادر المطار بـ«المد الجوي» الذي يعكس انتعاشًا غير مسبوق لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، في مشهد يُعيد إحياء ذاكرة الموسم السياحي الذهبي.

ووفقًا لبيانات الملاحة الجوية، تفرّغت صالات الوصول من أزيد من 11 ألف راكب قدموا من برلين ولندن وموسكو وبولندا وتشيكيا، في مشهد يُذكّر بأيام ما قبل الجائحة، حين كانت الغردقة تُعدّ «الشاطئ الأوروبي» الأقرب لملايين العائلات الشمالية الهاربة من صقيع الشتاء.

ألمانيا وإنجلترا وروسيا يتصدرون «الكواليس»

تصدر السائحون الألمان قائمة الوافدين اليومية بـ17 رحلة، تلاهم البريطانيون بـ12 رحلة، فيما عادت الرحلات الروسية لتسجيل حضور لافت بـ9 رحلات، بعد توقف دام شهورًا بسبب أزمة تصاريح الطيران، ما يُعزّز توقعات بوصول 3 ملايين سائح إلى البحر الأحمر خلال الموسم الشتوي الحالي.

«الإشغال» يقترب من 95%

وأبلغت إدارة أحد أكبر الفنادق الشاطئية في سهل حشيش أن نسب الإشغال تجاوزت 95% للمرة الأولى منذ 2019، فيما رصد مراقبون ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الغرف التي قفزت بنسبة 30% عن العام الماضي، دون أن يؤثر ذلك على الطلب المتزايد.

خطة «الهجوم المضاد»

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن «الحكومة وضعت خطة طوارئ لاستيعاب هذا التدفق»، تشمل تسيير رحلات إضافية من المطار إلى المنتجعات عبر «الأوتوبيسات السياحية السريعة»، وتكثيف أفراد الأمن السياحي، وإعادة تأهيل شاطئ «الجونة» لاستقبال الزحف الأوروبي.

ويُنتظر أن يستقبل المطار غدًا الثلاثاء 55 رحلة جديدة، فيما بدأت شركات الطيران الأوروبية بالفعل في برمجة رحلات إضافية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في خطوة قد تدفع الغردقة إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة بأكبر موجة سياحية شتوية في تاريخها.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب المغرب

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

ترشيحاتنا

هبة السيسي

هبة السيسي تروي معاناتها مع السرطان: دعواتكم فرقت معايا

تامر حسني

تامر حسني يجهز لفيلم جديد ويعود بمسلسل بعد غياب 7 سنوات

مي عز الدين

مي عز الدين ترد على رسالة زوجها فى عيد ميلادها .. جملة رومانسية بامتياز

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد