قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلا بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حرصا على مصلحة أبناؤنا الطلاب من الصف الثالث الإبتدائى حتى الثانى الثانوى ، تقرر إتاحة رفع ملفات امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لمن فاته ميعاد الرفع ، وكذلك إتاحة إعادة الرفع والإستبدال للملف المرفوع خطأ
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نهيب بالسادة أولياء الآمور سرعة الإنتهاء من إستكمال رفع ملفات الإمتحان وذلك لمدة 72 ساعة
خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، مؤكدةً أنها تتمثل فيما يلي :
- سوف يتم اتاحة تحميل النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال https://sabroad.emis.gov.eg/Exams
- يقوم الطالب بتحميل الامتحان المتاح على المنصة وذلك طبقا للجدول المعتمد
- يتم طباعة الامتحان وكتابة البيانات الشخصية ( الاسم ورقم الجلوس ) أعلى كل صفحة من صفحات الامتحان في المكان المخصص لها
- على الطالب البدء في قراءة الأسئلة جيدا ثم الإجابة عليها
- الأسئلة كلها اختيار من متعدد ( بأربعة بدائل) يختار الطالب أحدها
- الإجابة تكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة ✓ أمام اختيار واحد فقط ( و ستلغى درجة السؤال للطالب عند وضع علامة ✓ أمام إجابتين أو أكثر)
- بعد انتهاء الطالب من الإجابة على جميع أسئلة الامتحان يقوم ولي الامر بعمل مسح إلكتروني Scan لجميع صفحات الامتحان وحفظه بصيغة PDF ثم إرساله عن طريق إيميل ولي الأمر عبر المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج خلال نفس يوم الامتحان لكل مادة طبقا للجدول وذلك من خلال الرابط التالي https://sabroadupload.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F