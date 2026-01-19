قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلا بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حرصا على مصلحة أبناؤنا الطلاب من الصف الثالث الإبتدائى حتى الثانى الثانوى ، تقرر إتاحة رفع ملفات امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لمن فاته ميعاد الرفع ، وكذلك إتاحة إعادة الرفع والإستبدال للملف المرفوع خطأ

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نهيب بالسادة أولياء الآمور سرعة الإنتهاء من إستكمال رفع ملفات الإمتحان وذلك لمدة 72 ساعة

خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، مؤكدةً أنها تتمثل فيما يلي :

سوف يتم اتاحة تحميل النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال https://sabroad.emis.gov.eg/Exams

يقوم الطالب بتحميل الامتحان المتاح على المنصة وذلك طبقا للجدول المعتمد

يتم طباعة الامتحان وكتابة البيانات الشخصية ( الاسم ورقم الجلوس ) أعلى كل صفحة من صفحات الامتحان في المكان المخصص لها

على الطالب البدء في قراءة الأسئلة جيدا ثم الإجابة عليها



