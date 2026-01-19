قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع الروسية :تحرير بلدتي بدونيتسك ومقاطعة زابوروجيه
استسلام عناصر قسد في مركز أقطان الرقة
في منتصف تعاملات اليوم..تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك
محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو يماطل ولا يريد الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاقية السلام
فقدت السيطرة على أعصابي.. مدرب السنغال يعتذر عن أزمة نهائي الكان
إعادة بناء ووحدات إيواء.. تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة
الصلاة قبل الكأس وأهدى ابنته المريضة بالسرطان اللقب.. قصة مدرب السنغال التي هزت أفريقيا
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وفدًا من شركتي جينفاكس إيجيبت ومانهاي الصينية، بحضور الدكتور أمير جودة المفوض العام للشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية، وذلك لتعزيز التعاون في تنفيذ خطة دراسة الفجوة اللازمة لتفعيل العقد المبرم بين «فاكسيرا» و«جينفاكس إيجيبت» الذي يستهدف إنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي (PCV13) على خطوط الإنتاج المحلية بفاكسيرا، في إطار دعم توطين صناعة الأمصال واللقاحات الاستراتيجية بمصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن تفعيل هذا العقد يساهم في توفير احتياجات برامج التحصين الوطنية محليًا، والتوسع في تصدير اللقاحات إلى دول الإقليم والقارة الأفريقية، بما يتكامل مع رؤية مصر لتمكين القارة الأفريقية من إنتاج 60% على الأقل من احتياجاتها من اللقاحات، ويحقق وفرًا اقتصاديًا كبيرًا لدول القارة من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد.

تفعيل العقد بشكل فعلي

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، الاتفاق على التعاون الكامل بين فرق العمل المعنية لتنفيذ خطة دراسة الفجوة، تمهيدًا لبدء تفعيل العقد بشكل فعلي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توطين صناعة اللقاحات، وتعزيز منظومة الأمن الصحي على المستويين المحلي والإقليمي.

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

مي عز الدين تحتفل مع زوجها بعيد ميلادها: شكرا على كونك انت

السفير التركي بالقاهرة يحتفي بأبطال مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" الفائزة لعام 2025

هبة السيسي تروي معاناتها مع السرطان: دعواتكم فرقت معايا

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

