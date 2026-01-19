قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع الروسية :تحرير بلدتي بدونيتسك ومقاطعة زابوروجيه
استسلام عناصر قسد في مركز أقطان الرقة
في منتصف تعاملات اليوم..تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك
محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو يماطل ولا يريد الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاقية السلام
فقدت السيطرة على أعصابي.. مدرب السنغال يعتذر عن أزمة نهائي الكان
إعادة بناء ووحدات إيواء.. تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة
الصلاة قبل الكأس وأهدى ابنته المريضة بالسرطان اللقب.. قصة مدرب السنغال التي هزت أفريقيا
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
أخبار العالم

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى .. واعتقال 24 فلسطينيا من الضفة

أ ش أ

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم /الإثنين/ المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن أكثر من (286) مستوطنا، اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية عبر باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
في السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مالا يقل 24 فلسطينيا من مدن ومحافظات الضفة الغربية اليوم. 


وأفادت وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقا على عدة أحياء بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأغلقت عدة طرق فرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية، وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتدت على أصحابها بالضرب ، كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
وأضافت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينيين من مناطقة مختلفة في محافظة بيت لحم، كما اعتقلت أربعة شبان من مدينة نابلس، و ثلاثة فلسطينيين آخرين خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، وشابا من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بعد مداهمة منزله في البلدة.
 

المسجد الأقصى المبارك قوات الاحتلال الإسرائيلي الاقتحامات الصباحية عبر باب المغاربة

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

منتخب السنغال

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

صلاة القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد الغطاس بكنيسة مار مرقس بالمنيا

خطورة الدفاية الكهربائية

بها مواد سامة.. أجهزة خطيرة في منزلك تهدد حياتك

وزير التربية والتعليم

برامج تدريبية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

