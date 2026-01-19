مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى .. واعتقال 24 فلسطينيا من الضفة

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم /الإثنين/ المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن أكثر من (286) مستوطنا، اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية عبر باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مالا يقل 24 فلسطينيا من مدن ومحافظات الضفة الغربية اليوم.



وأفادت وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقا على عدة أحياء بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأغلقت عدة طرق فرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية، وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتدت على أصحابها بالضرب ، كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وأضافت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينيين من مناطقة مختلفة في محافظة بيت لحم، كما اعتقلت أربعة شبان من مدينة نابلس، و ثلاثة فلسطينيين آخرين خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، وشابا من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بعد مداهمة منزله في البلدة.

