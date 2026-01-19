هشام محيي الدين رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات بالبنك الزراعي المصري

في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية، ضمن استراتيجية التطوير التي ينتهجها البنك، لتعزيز قدراته التنافسية، وزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي، أعلن البنك عن تعيين هشام محي الدين، رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك الزراعي المصري، لتطوير وتحديث البنية التكنولوجية للبنك وأنظمته الداخلية، بهدف تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق الحلول الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة أكثر أماناً وسهولة للعملاء، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.

ويُعد هشام محي الدين، أحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يمتلك خبرات تزيد عن 25 عاماً، نجح خلالها في توجيه العديد من المؤسسات خلال عمليات تحول معقدة، مما ضمن توافقها مع الأهداف التجارية العامة، وتعزيز ثقافة الابتكار لديها، حيث تدرج في العديد من المناصب القيادية في بنوك CIB ، البنك العربي، والمصرف المتحد، وأبو ظبي التجاري ADCB، والشركة المصرية للمدفوعات الرقمية MDP.

ويتمتع هشام محي الدين، الرئيس التنفيذي الجديد لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات، بالقدرة على قيادة التغيير المؤسسي، وإدارة المبادرات الاستراتيجية عبر قطاعات متنوعة، بفضل خبراته القوية في مجالات التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية، وتعزيز الكفاءات التشغيلية.