توفيق عكاشة: مستعد لاستضافة شيرين عبد الوهاب 45 يومًا

قرر الإعلامي توفيق عكاشة العودة مجددا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن عن دعمه التام للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد ما تعرضت له من أزمات شديدة فى حياتها تسببت فى ابتعادها عن الساحة الفنية.

وقال توفيق عكاشة عبر حسابه على موقع إكس : ابعث برسالة حب ودعوات من القلب بالشفاء لكروان الشرق شرين عبد الوهاب هذه المطربة التى لن تتكرر احببتها واحبها وسوف استمر مؤمن بموهبتها الكبرى ومستعد لدعمها والوقوف معها بكل رجولة وقيم ومبادىء واخلاق من اجل الحفاظ على هذه الثروه الفنيه التى تمتلكها مصر دعياً ربى ان يرفع عنها.

وأضاف توفيق عكاشة : أنا على أتم الاستعداد لاستضافتها 45 يومًا بكل رعاية من أجل الحفاظ على موهبة فنية قليل تكرارها.

شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم بسمة وهبة

وهاجم محمد عبد الوهاب - شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب - الإعلامية بسمة وهبة، من خلال منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب،: «الأستاذة بسمة وهبه.. يا ريت حضرتك ما تعمليش بتحبيها أوي كده، دا أنتي جيبتي طليقها مخصوص في رمضان عشان تقطعو فيها، ولما البرنامج اتوقف؛ كنتي بتطلعي لايف من “إنستجرام” وتتصلي بيا، وبردو تقطَّعي فيها».

وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب: «مش عيب على إعلامية كبيرة ومخضرمة زي حضرتك، لما واحد زي ده يقولك: أنا علِّيت سعر شيرين بره مصر، وأنتي تعديها عادي؟، وهو أبعد حفلة عملها في بورتو المنيا».

وواصل شقيق شيرين عبد الوهاب، منشوره: «يعني شيرين اللي وقفت على أكبر مسارح الوطن العربي، قرطاج، وجرش، وهلا فبراير، وليالي دبي، وسوق واقف، وأوبرا عمان، ولفِّت معظم أوروبا وأمريكا قبل ما تشوف وشه أصلا، كان من باب المهنية تسأليه سؤال واحد: جبت الخِبرَة دي منين عشان واحد زيك يعلِّي سعر أكبر مطربة في الوطن العربي؟.. يا أستاذة ده مركبش طيارة غير مع شيرين.. عيب والله».