الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

توفيق عكاشة: مستعد لاستضافة شيرين عبد الوهاب 45 يومًا

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
أحمد إبراهيم

قرر الإعلامي توفيق عكاشة العودة مجددا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن عن دعمه التام للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد ما تعرضت له من أزمات شديدة فى حياتها تسببت فى ابتعادها عن الساحة الفنية. 

وقال توفيق عكاشة عبر حسابه على موقع إكس : ابعث برسالة حب ودعوات من القلب بالشفاء لكروان الشرق شرين عبد الوهاب هذه المطربة التى لن تتكرر احببتها واحبها وسوف استمر مؤمن بموهبتها الكبرى ومستعد لدعمها والوقوف معها بكل رجولة وقيم ومبادىء واخلاق من اجل الحفاظ على هذه الثروه الفنيه التى تمتلكها مصر دعياً ربى ان يرفع عنها. 

وأضاف توفيق عكاشة : أنا على أتم الاستعداد لاستضافتها 45 يومًا بكل رعاية من أجل الحفاظ على موهبة فنية قليل تكرارها. 

شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم بسمة وهبة 

وهاجم محمد عبد الوهاب - شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب - الإعلامية بسمة وهبة، من خلال منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب،: «الأستاذة بسمة وهبه.. يا ريت حضرتك ما تعمليش بتحبيها أوي كده، دا أنتي جيبتي طليقها مخصوص في رمضان عشان تقطعو فيها، ولما البرنامج اتوقف؛ كنتي بتطلعي لايف من “إنستجرام” وتتصلي بيا، وبردو تقطَّعي فيها».

وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب: «مش عيب على إعلامية كبيرة ومخضرمة زي حضرتك، لما واحد زي ده يقولك: أنا علِّيت سعر شيرين بره مصر، وأنتي تعديها عادي؟، وهو أبعد حفلة عملها في بورتو المنيا».

وواصل شقيق شيرين عبد الوهاب، منشوره: «يعني شيرين اللي وقفت على أكبر مسارح الوطن العربي، قرطاج، وجرش، وهلا فبراير، وليالي دبي، وسوق واقف، وأوبرا عمان، ولفِّت معظم أوروبا وأمريكا قبل ما تشوف وشه أصلا، كان من باب المهنية تسأليه سؤال واحد: جبت الخِبرَة دي منين عشان واحد زيك يعلِّي سعر أكبر مطربة في الوطن العربي؟.. يا أستاذة ده مركبش طيارة غير مع شيرين.. عيب والله». 

توفيق عكاشة الإعلامي توفيق عكاشة شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب أعمال شيرين عبد الوهاب

