لقطة أعادت الروح للسنغال.. فايق يعلق على تصرف ماني

تساءل الإعلامي إبراهيم فايق عن لقطة ساديو ماني بإعانته لزملائه في الملعب واستكمال المباراة.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ساديو ماني اظهر شخصية قيادية كبيرة مع منتخب السنغال خلال البطولة ويمكن اللقطة اللي بروزت كل مشواره هي لقطة أعادته لزملائه لأرض الملعب للقتال مجددا والفوز باللقب.

‏السردية التانية للقصة بتقول أعاد ماني زملائه للملعب وسجل دياز وفازت المغرب باللقب.. هل كان سينظر لنفس الرجل نفس النظرة؟ ام سيصبح المتخاذل الذي اجبر فريقه على التنازل عن حقه وفرط فيه وأفقدهم اللقب؟!

‏مجرد سؤال للنقاش.. عايز اعرف رأيكم؟ ".



توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، بالعاصمة المغربية “الرباط”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي، الهدف، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+14، احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، على مدافع السنغال “ديفو”؛ بعد تدخله على إبراهيم دياز، وجذبه من القميص داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 90+6؛ ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

في الدقيقة 90+2 ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، هدفا لصالح منتخب السنغال؛ بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.