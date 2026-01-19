قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أمطار غزيرة.. «زاد العزة» 119 تحمل 233 ألف سلة غذائية و 18 ألف بطانية لغزة
أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم
إدوارد ميندي | حارس القلوب والكرات على شباكه .. وصانع المجد للسنغال
رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير شركات السكر وتعزيز استدامة السلع الاستراتيجية
البديل الآمن .. أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الاثنين 19 يناير
الرئيس السيسي للعلماء : ركزّوا على مواجهة الأفكار المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأنبا ميخائيل يترأس قداس عيد الغطاس ويتأمل في روحانية نهر الأردن

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، صلاة القداس الإلهي لعيد الغطاس المجيد (الثيئوفانيا)، وذلك بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالمعصرة، وسط أجواء روحية مميزة عكست عمق المناسبة وفرح العيد.

قداس عيد الغطاس 

شارك في الصلاة الآباء الكهنة الخمسة الجدد، وعدد من الشمامسة، ومكرسات الدير، إلى جانب جمع غفير من أبناء الشعب، حيث قدم نيافته التهنئة للمصلين بعيد الغطاس، مؤكدًا أن العيد يحمل رسالة تجديد للحياة والرجاء والانطلاق في طريق الملكوت.

وخلال عظته، تناول نيافة الأنبا ميخائيل البعد الروحي العميق لـ«نهر الأردن»، موضحًا أنه ليس مجرد موقع جغرافي، بل نقطة التقاء تاريخية وروحية تربط بين العهدين القديم والجديد، وتحمل معاني الخلاص والعبور إلى حياة جديدة. 

وأشار إلى أن عبور يشوع بن نون لنهر الأردن كان رمزًا للتحرر من العبودية والدخول إلى أرض الموعد، وهو ما يتحقق روحيًا في العهد الجديد بفتح باب الملكوت أمام المؤمنين، حيث لم تعد المياه تنشق أمام الإنسان، بل انفتحت السموات لتقوده إلى الحياة الأبدية.

وأوضح نيافته أن مفهوم المعجزة اختلف بين العهدين، ففي العهد القديم كانت المعجزة خارجية، تتمثل في شق المياه لتجنب الغرق، أما في العهد الجديد فإن المسيح يدعو الإنسان إلى النزول معه إلى العمق، مؤكدًا أن التجديد الحقيقي لا يتحقق بالهروب من المياه، بل بالاصطباغ فيها، حيث دُفنت الخطايا في أعماق الأردن ليقوم الإنسان بطبيعة جديدة نقية.

واختتم نيافته العظة بالحديث عن الثيئوفانيا، أي الظهور الإلهي، مشيرًا إلى إعلان الثالوث القدوس عند نهر الأردن، حيث شهد الآب بصوته من السماء، واعتمد الابن بتواضع ليتمم كل بر، وحلّ الروح القدس على الابن معلنًا المسحة المقدسة، ليصير عيد الغطاس عيد إعلان الله للإنسان ودعوته الدائمة للتجدد والقداسة.

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما القداس عيد الغطاس الغطاس الكهنة الثالوث القدوس نهر الأردن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

