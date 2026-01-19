سعد لمجرد: المغرب ينتصر دائمًا بالقيم قبل النتائج

عبر الفنان سعد لمجرد عن فخره بالمنتخب المغربى، بعد خسارته فى مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال مؤكدًا أن المغرب ينتصر دائمًا بالقيم قبل النتائج.

⁨وكتب سعد لمجرد عبر حسابه على «إنستجرام»: «فخرى بالمغرب لا يرتبط بلقب، بل بما قدّمه من صورة مشرّفة. منتخب أبان عن روح قتالية عالية، ولاعبون مثّلوا الوطن بكرامة».

أضاف: «اعتزاز كبير بتنظيمٍ محكمٍ يعكس رؤية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبروح رياضية راقية تؤكد أن المغرب ينتصر دائمًا بالقيم قبل النتائج⁩.. دايما مغرب».

وانتهت مباراة نهائى كأس أمم أفريقيا بفوز منتخب السنغال على المغرب بنتيجة 1-0 بعد اللجوء للوقت الإضافى، فى لقاء شهد اعتراضات قوية وأحداثا درامية.