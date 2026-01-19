إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو

حذر اللواء أيمن فؤاد، خبير الحماية المدنية، من مخاطر الغاز في المنازل خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن أكثر الحوادث المنزلية شيوعًا تنجم عن سوء استخدام أجهزة التدفئة والتهوية غير السليمة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن جهاز كشف الغاز يجب أن يثبت في المكان الصحيح داخل المنزل، بعيدا عن النوافذ والموقد والحمام، لضمان كشف التسرب مبكرًا قبل وصوله إلى مستوى خطير قد يؤدي إلى كارثة.

وأضاف أن أفضل مكان للجهاز هو المنطقة الواقعة بين المطبخ والحمام، على بعد 30 سم أسفل الأرضية أو فوقها، لضمان أداء حساس للجهاز ومنع الإنذارات الكاذبة.

وأوضح أن الغاز ذاته ليس سامًا، بل الغاز الأولي مثل الميثان أو غاز البترول المسال خانق، أما الخطر الأكبر فهو أول أكسيد الكربون، الناتج عن الاحتراق غير الكامل للغاز داخل المنزل، مشيرًا إلى أن هذا الغاز سام جدًا حتى عند تراكيز صغيرة، فقد يؤدي تركيزه إلى الوفاة في دقائق معدودة، خصوصًا للأطفال وكبار السن.