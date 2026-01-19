قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنك أبوظبي التجاري – مصر يحصد شهادة "أفضل جهة عمل"

أحمد عبد القوى

واصل بنك أبوظبي التجاري – مصر ترسيخ مكانته كواحد من أفضل بيئات العمل في السوق المصرفي، بعد حصوله على شهادة "أفضل جهة عمل" (Top Employer) لعام 2026 من المؤسسة العالمية Top Employer ، وذلك للعام الثاني على التوالي، ليصبح أول بنك في القطاع المصرفي المصري يحقق هذا الإنجاز ويحتفظ به في عامين متتاليين.

تأتي هذه الشهادة تتويجًا لنهج استراتيجي واضح يتبناه البنك، يضع تنمية الكوادر البشرية في صميم أولوياته، ويؤكد على التزامه المستمر ببناء بيئة عمل تدعم التطور المهني، وتعزز ثقافة التمكين والابتكار، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة. وشهادة Top Employer ليس مجرد جائزة بل هي أحد أبرز الاعتمادات الدولية في مجال تقييم بيئات العمل، حيث تمثل اعترافًا عالميًا بممارسات البنك المتقدمة في إدارة الموارد البشرية، وحرصه على تطبيق أفضل المعايير المؤسسية والحوكمة، بما يسهم في جذب الكفاءات المتميزة وتطويرها والاحتفاظ بها، ويعزز من قدرة فريق العمل على تحقيق التميز والنجاح. 

وفي هذا السياق، صرّح إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر، قائلًا: “ نفخر بحصولنا على شهادة أفضل جهة عمل للعام الثاني على التوالي ولأول مره بالقطاع المصرفي في مصر. ويعكس هذا التزامنا الحقيقي ببناء ثقافة مؤسسية قوية يكون فيها الإنسان محور الاهتمام عملاً على تحقيق رؤية البنك في أن نكون الشريك المصرفي الأفضل لعملائنا. ويعتمد ذلك أولاً على الاستثمار المستمر في تطوير مهارات موظفينا وتعزيز كفاءاتهم باعتبارهم المحرك الأساسي للتميز المؤسسي وتقديم تجربة مصرفية فريدة. واستطاع البنك منذ انطلاقه في مصر خلال فترة وجيزة تطوير منظومة متكاملة لإدارة الكوادر، تتيح لفرق العمل فرص التعلم والتطور والمشاركة الفعالة. وانعكس ذلك على اداء البنك المالي ومؤشرات رضا العملاء خلال السنوات الماضية."

واضاف السويركي: "هذا الاعتماد العالمي هو تتويج لجهد جماعي، وأتقدم بالشكر لكل فريق العمل الذي يساهم كل يوم في تحقيق رؤية البنك وترسيخ ثقافة وتحويلها إلى واقع ملموس." وفيما يتعلق بخطة البنك المستقبلية، أوضح أن البنك سيواصل التركيز على تطوير قدرات كوادره البشرية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الموارد البشرية، بما يعزز من تنافسية البنك ويعزز استدامة اعماله ويسهم في تحقيق قيمة طويلة الأجل لموظفينا وعملائنا وكافة أصحاب المصلحة. 

وجدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري – مصر خضع لعملية تقييم دقيقة وشاملة من قِبَل مؤسسة Top Employer ، شملت استبيانًا تفصيليًا يغطي ستة محاور رئيسية لأفضل ممارسات الموارد البشرية، من بينها القيم المؤسسية، واستراتيجيات استقطاب المواهب، والتطوير المهني، والتنظيم الإداري، ومشاركة الموظفين، وتوفير تجربة عمل شاملة وداعمة للتنوع. وتُعد مؤسسة Top Employer جهة عالمية رائدة في اعتماد جهات العمل المتميزة، حيث تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا، واعتمدت ما يزيد على 2200 مؤسسة في 122 دولة حول العالم، وهو ما يضع بنك أبوظبي التجاري – مصر ضمن نخبة المؤسسات العالمية التي تلتزم بتقدير موظفيها وتطبيق أعلى معايير التميز في إدارة الموارد البشرية.

