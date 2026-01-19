قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

في جولة بالعجمي..محافظ الإسكندرية يوجه بالقضاء على الاختناقات المرورية

محافظ الإسكندرية في جولة بالعجمي
محافظ الإسكندرية في جولة بالعجمي
أحمد بسيوني

 أجرى أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية موسعة بطريق الإسكندرية - مطروح عند الكيلو 21 بنطاق حي العجمي، لمتابعة أسباب الكثافات المرورية المتكررة، ووضع حلول عاجلة ومستدامة تضمن تحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة أحد أهم المحاور الحيوية غرب المحافظة، وذلك لتحقيق سيولة مرورية آمنة تليق بحياة يومية مستقرة للمواطن السكندري، وذلك في إطار نهجٍ تنفيذي يعتمد على التواجد الميداني واتخاذ القرار من أرض الواقع.

وخلال الجولة، وجه محافظ الإسكندرية بإعادة تنظيم الحركة المرورية وتوسعة نهر الطريق، مع تركيب حواجز خرسانية (نيوجيرسي) بطريق الإسكندرية - مطروح أمام مبرة العصافرة وأمام الإدارة العامة للمرور الكيلو 21، بما يسهم في الفصل الآمن بين الاتجاهات وتحقيق الانسيابية المرورية.

وخلال الجولة، وجّه محافظ الإسكندرية إدارة المرور بسرعة إزالة الشواديف والبلدورات المخالفة، وإنشاء دوران مروري منظم أمام موقف الكيلو 21، بما يحقق سيولة مرورية مستدامة ويُسهم في تقليل زمن الرحلة للمواطنين.

كما وجّه محافظ الإسكندرية بإعداد دراسات مرورية متخصصة لعرض البدائل المقترحة لنقل الحركة المرورية القادمة من اتجاه الساحل الشمالي إلى الذراع البحري وداخل العجمي، بما يحقق السيولة المرورية ويمنع التكدسات المرورية، إلى جانب تنظيم حركة وانتظار سيارات الأجرة والنقل الثقيل داخل المنطقة، بما يضمن الانضباط المروري ويحافظ على انسيابية الحركة، من خلال لجنة تنسيقية مشتركة تضم حي العجمي، وإدارة المرور، والمرافق، والطرق، تتولى متابعة التنفيذ وتطبيق الحلول على أرض الواقع وفق رؤية متكاملة وجداول زمنية محددة.

وفي سياق متصل؛ تفقد محافظ الإسكندرية أحد محال الجزارة بالمنطقة، حيث شدد على الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والرقابية، ووجّه رئيس حي العجمي بمراجعة سلامة المعروضات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو السلامة العامة.

كما وجّه محافظ الإسكندرية رئيس حي العجمي بإزالة كافة الإشغالات المخالفة، ومراجعة تراخيص المحال والمنشآت الواقعة على طريق الإسكندرية - مطروح بالكيلو 21، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يعيد الانضباط ويُحافظ على المظهر الحضاري للطريق.

وختاماً؛ استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين، ووجّه رئيس حي العجمي بسرعة فحصها والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكدًا أن التواجد الميداني يأتي في إطار الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، وتحقيق تحسين ملموس ومستدام في مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، وقيادات إدارة المرور والمرافق، ورئيس حي العجمي، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

الاسكندرية العجمي مطروح الكثافات المروية جولة ميدانية

