مجلس جامعة مطروح يشيد بحسن تنظيم الامتحانات وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السابعة والتسعين، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود عباس، مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بالحرم الجامعي.

واستهل المجلس أعماله بتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار والتقدم، ومثمنًا التضحيات الجليلة التي يقدمها رجال الشرطة البواسل في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره، .

كما وجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بمناسبة الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي ببعض كليات الجامعة، مشيدًا بحسن التنظيم وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج، بما يعكس حرص الجامعة على انتظام العملية التعليمية ومصلحة الطلاب.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على استحداث منصب مساعد رئيس الجامعة لشئون الابتكار، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، في إطار توجه الجامعة نحو دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجاته باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

كما وافق المجلس على ترقية عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ، وترقية 3 أعضاء هيئة تدريس بوظيفة مدرس، وذلك وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، وفي إطار دعم الكليات بالكوادر الأكاديمية المؤهلة والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية درجة الماجستير، بعد استيفاء جميع المتطلبات العلمية اللازمة، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية.

وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا، والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أهداف جامعة مطروح ورسالتها التعليمية والمجتمعية.