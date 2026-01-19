مسئول ثقافي صيني : لدينا شغف كبير للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية

أكد مستشار رئيس الوزراء الصيني للثقافة ، وعضو معهد البحوث التاريخية والثقافة الصيني " فان دي" أن مدينة شنغهاي الصينية أقامت العام الماضي معرضا بعنوان "قمة الاهرامات" ، زاره ما يقارب 3 ملايين زائرا صينيا. وأشار مستشار رئيس الوزراء الصيني إلى أنه على الرغم من أن المعرض ، الذي نظمه معهد البحوث التاريخية الصيني ، كان يفتح أبوابه للزوار على مدار 24 ساعة ، خلال مدة 30 يوما ، إلا أنه لم يستوعب كم الحشود التي تريد مشاهدة الحضارة المصرية العريقة ، مؤكدا أن الشعب الصيني لديه شغف كبير للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية. ووصف مستشار رئيس الوزراء الصيني ، في ندوة أقيمت مساء اليوم الإثنين بالإسكندرية ، بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات المصرية الصينية - العلاقات المصرية الصينية بالتاريخية والممتازة ، مؤكدا أن تلك العلاقات شهدت موخرا إبرام العديد من المعاهدات الثقافية والفنية ، وكافة المجالات المشتركة بين الجانبين ، وهو ما يعبر عن قوة ومتانة العلاقات بين البلدين العريقين والتي تدل على الإستمرارية في المستقبل. وأضاف أنه يوجد تشابه كبير بين الحضارتين المصرية والصينية ، وذلك مع وجود نهر النيل وارتباط الحضارة المصرية حول النهر ، فهو منبع الحضارة ، وفي الصين يوجد النهر الأصفر الذي ارتبطت به الحضارة الصينية ، وهو بمثابة النهر الأم للحضارة الصينية. شهد المحاضرة قنصل عام الصين بالأسكندرية يانج يي ، الدكتور يسري الجمل ، وزير التربية والتعليم السابق ، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الأسبق ، ولفيف من القيادات الشعبية والمهتمين بالحركة الثقافية والفنية بالأسكندرية. تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للبحوث الثقافية الصيني هو المسئول عن بحث كافة المجالات الثقافية والفنية داخل الصين ودراسة التاريخ والحضارة الصينية ، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون الثقافي والفني مع الدول الأصدقاء في العالم.